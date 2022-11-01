中國天宮空間站與“夢天”對接完成組建

中國/天宮空間站

中國新發射的夢天實驗艙已成功與天宮空間站組合體在軌完成交會對接，標誌着中國長期以來渴望成為世界領先航天強國的雄心創下了一個裡程碑。

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據華爾街日報今天報道稱，根據中國國家航天局的消息，這個發射質量23噸、被稱為“夢天實驗艙”的艙段周一從中國南部島嶼省份海南省的文昌航天發射場發射升空。13小時後，它與空間站的前兩個艙段即天和核心艙、問天實驗艙對接。

問天實驗艙是為生物學研究而設計的，夢天實驗艙則主要用於研究基礎物理學和微重力，微重力即物體和人在極其微小的引力作用下看起來失重的狀態。中國國家航天局表示，夢天實驗艙艙內配置13個標準載荷機櫃，裡面的設備可以進行流體物理學、材料科學、燃燒科學和航空航天技術的實驗。

據該報道，隨着第三個實驗艙的加入，已完成組建的天宮號空間站現重約68噸，擁有約110立方米的生活空間。它的重量大約是國際空間站(International Space Station)的六分之一，國際空間站已經接待過來自20個國家的250多名宇航員，包括來自美國的161名和來自俄羅斯的56名宇航員。

中國空間站的設計運行時間為10年以上，用機械臂進行維護和建設。隨着國際空間站將在2030年後退役，比之前的時間表延後了六年，中國的天宮空間站在其運行的最後幾年可能是唯一在軌的空間站。科學家們說，該空間站對於繼續進行只能在太空中進行的研究是一個積極貢獻，例如觀測地球，研究宇宙輻射等天文現象，以及進行微重力或超低溫環境下的實驗。

華爾街日報說，在上個月召開的中共二十大會議上，中國領導人習近平總結了中國在太空計畫方面取得的成就，包括載人航天飛行、月球和火星登陸，以及衛星導航。他強調需要繼續推動戰略技術的突破和自立自強，包括在航空航天業領域。中國外交部發言人汪文斌4月份曾表示，中國已表示，計畫讓中國空間站成為國際科學合作的中心，中國載人航天工程自立項實施以來，已與法國、德國、意大利、俄羅斯、巴基斯坦和其他一些航天機構開展了合作。