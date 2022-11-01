台灣人林瑞陽張庭在華遭控網絡傳銷案 或罰百億人民幣

中國/台灣/林瑞陽張庭案

台灣藝人林瑞陽、張庭的“達爾威”公司旗下美妝品牌被控涉嫌網絡傳銷案將於4日在河北石家莊召開聽證會；消息人士說，中國官方可能開罰人民幣100億元（約合新台幣440億元）。

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據中央社今天引述中國官方媒體消息稱，林瑞陽張庭網絡傳銷案恐遭重罰百億人民幣。據中新經緯昨天披露，石家莊市裕華區市場監督管理局當天發布的“關於上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網絡傳銷一案聽證會公告”顯示，關於上海悅導電子商務有限公司、上海達爾威貿易有限公司、張淑琴（張庭）、林吉榮（林瑞陽）、陶虹（中國知名女星）等涉嫌網絡傳銷一案聽證會將於11月4日在石家莊召開。

今年4月19日，“張庭夫婦公司名下96套房產被查封”話題一度登上微博熱搜第一。陸媒當時稱，林瑞陽、張庭夫婦所創品牌“TST庭秘密”的營運主體公司上海達爾威貿易有限公司因涉嫌傳銷，公司名下96套房產被查封。消息引述權威人士透露，這些房產價值約17億元，是TST庭秘密在上海的辦公大樓，“整棟大樓都是達爾威公司的，分了96個房產本，在去年7月已被查封”。

報道稱，陸媒引述一名知情者說，聽證會過後就應會對該事件的最後處理和所涉處罰金額等做出公示，所涉金額估計非常巨大，可能超過100億元，但具體金額和處理結果以官方公示為準。