台灣立法院聽證 國民黨議員質詢共軍何時攻台又怎樣才算贏

台灣/立法會

國民黨立委鄭麗文今天在台灣立法院總質詢時詢問國防部長邱國正，共軍何時會攻台？台灣何時才算勝利？邱國正答詢時指出，他不會參與這樣的討論，在國會也不宜談，他對國軍絕對有信心，敵人只要沒有把旗子插在各中央政府部會的頭上，“他們就沒有贏”。

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據自由時報署名林良升今天報道稱，台灣立法院今進行總質詢，國民黨立委鄭麗文引述各方意見，數度詢問邱國正中共武力犯台時間點，邱國正答詢指出，建軍備戰是長期工作，外面的專家學者言論，都當作參考，國防部當然有評估，但國軍不會參與討論，也沒有必要在立法院談。

鄭麗文又提到，美國評估2027年中共完全有能力武力犯台，邱國正答詢指出，中共要是吃了秤砣鐵了心，在2、30年前就有能力最起碼打離島，但為什麼沒有打？他不做斷定，但建軍備戰是長期、經常的，為了下一分鐘、下一秒鐘、下一天做準備。

據鄭麗文批評，邱國正講太模糊，不夠具體，若戰爭開打，台灣勝算到底有多少？邱國正強調，他身為國防部長，對部隊絕對有信心，絕對打到底，沒有國家會講戰爭註定如何，都在做最周延的準備。

鄭麗文追問，怎麼定義台灣打贏了？邱國正則說，敵人只要沒有登陸，沒有把旗子插在我們中央政府所屬部會的頭上“他就沒有贏”。鄭麗文質疑，台灣勝算很高嗎？邱則表示，絕對有勝算，但我們不挑釁，他絕對不放話說“有種過來”，但我們有做準備，讓對方自己評估犧牲能不能承擔。

鄭麗文繼續引述部分資料，質疑美軍是否馳援？甚至引述兵推，認為美軍可能會戰敗。邱國正表示，他看法一直沒變，沒有靠哪個國家，我們國家靠我們自己，就算人家可以幫忙，任何國家或友邦的援助，我們都樂觀其成，但不會指望。

據該報道，台灣行政院長蘇貞昌也引述赤壁之戰的歷史指出，當年曹操80萬大軍，劉備、孫權不到5萬，當時怎麼分析都是曹操一定贏，結果最後誰輸誰贏？戰爭不是用這樣計算的，也不是像學校期中考、期末考一樣行事曆照着走。

自由時報該報道稱，邱國正強調，他從來沒有膨風，但也希望立委不要自己把自己看得那麼低。鄭麗文繼續質疑，政府太過天真依靠美國。蘇貞昌回應，西元1400年秦檜主張要紹興和議時“就是妳這種倡議”，投降主義不好，鄭麗文聽了則嗆“為什麼民進黨不台獨建國？”