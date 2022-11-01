台積電美國晶圓廠12月盛大移機典禮拜登親臨900人出席

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台積電投資超過120億美元在美國亞利桑那州設立的12吋晶圓廠，即將於12月上旬舉行「首部機台移機（First tool-in）典禮」，台積電董事長劉德音將親率供應鍵廠商和台灣官員共計近300位高層主管前往，並邀請美國總統拜註銷席，見證這項極具戰略性的在美投資案。

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台積電美國廠是台積電近來在海外最大的投資案，也是迎合美國強化半導體製造第一個切入五奈米最先進製程的十二吋晶圓廠。白宮也相當重視這個典禮，目前台積電除了安排拜登親自出席外，八月曾率團訪台的美國聯邦眾議院議長佩洛西也在邀請之列。

聯合報引述消息人士透露，隨着拜登將親自參與美國最先進晶圓製造廠完工典禮，台積電仔細過濾出席名單，涵蓋供應鏈及美台兩地官員預計多達九百人，場面盛大。由於正值美中科技戰敏感時刻，台積電最近才用美國政府關係企業總監的名義，低調陸續發出邀請函，避免過度張揚。

據了解，出席典禮的美國官員、議員等幾乎佔了過半的名額，台灣駐美代表蕭美琴也在邀請名單內。

由於拜登將出席這場典禮，出席名單多數交由美方逐一過濾，顯示美方高度關注這座晶圓廠，是美國重新拉升芯片自主比率的重要指標。報導指出，美方宣示壯大美國半導體製造的政治操作，其實遠大於美國廠為台積電帶來的經濟效益。

拜登政府今年八月曾正式簽署芯片與科學法案，台積電美國廠將成為這項法案通過後，第一家獲得補助的晶圓廠。有助美國政府消除國防和軍事芯片無法在美國製造的疑慮，且為壯大美國半導體的實力增添助力。

聯合報分析指出，美中科技戰如今已變成芯片戰，華府決策者已看懂半導體產業的關聯性，從技術、設備、人才等面向全力封殺北京發展半導體產業，甚至擔心中國大陸可能借道台灣補強不足，因此也盯上台灣，導致台積電不得不赴美投資設廠，未來發展及變化，受到各界高度關注。