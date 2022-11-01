新端倪？陸股港股大漲 瘋傳中國高層研討清零鬆綁

中國/股市/清零

陸股及港股今天收盤全面大漲，似與一篇網絡熱傳的貼文有關。內容聲稱中國官方“腸胃whn應大老闆要求”，昨天召開了“新冠專家組會議”，討論防疫全面放開、有條件放開等方案，並宣稱目標2023年3月“實質放開”。中國官方對此沒有任何回應，中國外交部發言人只稱不了解情況。

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據中央社署名邱國強自北京報道稱，陸港股大漲，似與網傳中共高層討論防疫鬆綁有關。這一熱議傳聞，目前沒有獲得任何一個中國官方單位證實。其中，中國外交部今天下午舉行的例行記者會上，已有外媒就此詢問中方看法。中國外交部發言人趙立堅則回答，“我們不了解情況”。

此外，陸股及港股過去2年來，也曾因類似新冠防疫鬆綁的傳聞而大幅走高。但因中國官方事後仍然強調“動態清零”，導致市場期待落空而又重挫。

根據中國法人圈內部流傳訊息，這篇貼文宣稱，本周日（10月31日），“腸胃whn（意指中共政治局常委王滬寧）應大老闆（指總書記習近平）要求”，召開了“新冠專家組會議”，且有“經濟”和“宣傳”等部門參加，會中討論了先前與香港、美國、新加坡合作的感染數據。

該貼文聲稱，會中還討論了包括“全放開、有條件放開項下的多種方案”。結論是“將加快推進有條件放開方案的形成，目標是明年3月可實質放開”。而“有條件放開”的“條件參數”包括疫苗、特效藥、中藥、基層醫療物資和承載，甚至還有“思想認識轉變”等“多項工作”。

中央社說，儘管這則貼文的真實性難以證實，但卻成為陸股及港股大漲的重要因素之一。終場滬指、深指分別大漲2.62%及3.24%，各以2969.2點上漲75.72點及10734.25點上漲337.21點作收；港股更大漲5.23%，以15455.27點暴漲768.25點作收。法人認為，這充分反映市場對中國鬆綁防疫措施的高度期待。

消息沒有提及該帖文是否是阻斷中國股市下跌的某種推手。