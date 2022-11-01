泰國預告習近平將參加APEC峰會

中國/亞太經合峰會/泰國/20國峰會

中共總書記習近平將訪問泰國並參加APEC峰會，泰國外交部官員今天說，中國做為世界第二大經濟體，對亞太地區未來幾年走向有重大影響，各界都期待聽到習近平的看法和觀點。

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2022年APEC峰會定於11月18日至19日在泰國曼谷舉行。據中央社署名呂欣憓今天報道稱，泰國外交部1日舉行APEC說明會，泰國外交部國際經濟司司長察猜（Cherdchai Chaivaivid）在說明會中表示，泰國歡迎並期待習近平參加APEC峰會。

泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）昨天接受媒體訪問時表示，習近平將會出席亞太經濟合作會議經濟領導人峰會並與泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）會面。

泰國外交部今天舉行APEC說明會，外交部國際經濟司司長察猜（Cherdchai Chaivaivid）在說明會中表示，習近平不只是參加APEC峰會，還會在泰國進行國事訪問。察猜指出，這是習近平連任中共總書記後第一次海外訪問，中國做為世界第二大經濟體，各界都期待聽到習近平的看法和觀點，習近平將會在亞太經合會企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）有公開演講。

據察猜表示，中國對於亞太地區未來幾年的走向有重大的影響，泰國歡迎並期待習近平的到訪。

2022年亞太經合組織（APEC）峰會是緊接在11月15日至16日於印度尼西亞峇厘島舉行的G20峰會後召開。據印尼官方消息說，習近平屆時與會，並對印尼作國事訪問。