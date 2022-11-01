王毅與布林肯通話要求美方認真研讀習近平的中共20大政治報告

中共20大

美國國務院31日發表聲明說，國務卿布林肯30日就美中關係等問題與中國國務委員兼外長王毅通話。王毅向布林肯說明中共20大的有關情況，稱美方如果真想了解中國，就請認真研讀中共20大習近平的政治報告。

廣告 繼續瀏覽後續

王毅表示，20大是一次團結、民主、進取的大會。大會最重要的成果是，響應全黨全國人民的共同願望，確立習近平總書記在黨中央、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想為必須長期堅持的指導思想。中國將繼續沿着中國特色社會主義這條已經被證明成功的道路堅定不移走下去。中國黨和政府的大政方針將保持高度連續性和穩定性。大會對外發出的重要信息是，中國將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，繼續奉行對外開放的基本國策，以中國式現代化推動人類整體進步，以中國的新發展為世界帶來新機遇，這是中國為動蕩不安的國際形勢提供的最大穩定性。

王毅說，美方如果真想了解中國，就請認真研讀20大報告。中國的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落。美方不要再戴着有色眼鏡主觀臆測，更不要讓意識形態偏見蒙蔽雙眼。

布林肯表示，世界期待美中合作。美方願就下階段美中關係同中方保持溝通，開展合作，探討兩國關係的基礎。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行媒體簡報會上表示，國務卿布林肯與王毅通話約70分鐘，對話富有成效、有用且專業，雙方談論一系列議題。此次對話展現美中致力維繫溝通管道暢通。