“習家軍”蔡奇稱與李朝卿不分你我 台媒今指2012年訪台就行統戰

中國/台灣/蔡奇

中國北京市委書記蔡奇2017年12月在寒冬中掃除“低端人口”引發抨擊，卻獲習近平賞識，今年中共二十大“高升”出任政治局常委。他2012年曾到高雄探視二舅，並走遍全台參訪，自稱與當時南投縣長李朝卿“不分你我”。對此，台灣教授協會副會長陳俐甫今（1）日受訪表示，蔡奇當年來台其實就是“搞統戰”，安排與國民黨縣市長見面背後都是有政治目的。

廣告 繼續瀏覽後續

就“習家軍”蔡奇稱與李朝卿不分你我，學者則指來台搞統戰的，自由時報署名陳鈺馥今天報道稱，蔡奇2012年在浙江省委常委、組織部部長任內曾經來台7天6夜，事後並於“財新網”部落格“財新博客”撰寫了台灣行日記。

根據蔡奇的文章，這趟台灣行到了高雄、南投、新竹、台北、基隆和宜蘭等縣市，在中台禪寺與惟覺法師見面，稱讚惟覺“兩岸不通佛教通、佛教不通中台先通”的主張讓人敬佩，也參訪工研院，討教在浙江打造工研院的建議。另外，蔡奇考察六龜山地育幼園、誠品書店信義旗艦店、台灣杏輝醫藥集團研發中心、證券櫃檯買賣中心、國泰金控、1111人力銀行、故宮博物院，也與國民黨高層連戰、洪秀柱、蔣孝嚴、時任高雄市議會議長許昆源、時任南投縣長李朝卿等人見面。

據蔡奇在日記寫道，由於國共兩黨交流，高雄、南投成為浙台交往的支點，尤其到南投，有如歸之感，與縣長李朝卿“不分你我”；高雄其實更草根，一接觸民眾就有共同語言，過了濁水溪就是北台灣，雖然制度不同，但在城市、學校教育、科技研發有許多可借鑒之處，只有交流才能促融合。

據該報道，蔡奇也在日記最後指出，對“兩岸同根”印象最深，他認為想了解台灣，就必須下去走基層，對台工作應該從基層做起，多做爭取民眾的事，對台工作才能有的放矢，並稱“改變島內南部政治生態，也應該這樣”。

據自由時報說，台灣教授協會副會長陳俐甫分析，台灣中南部是民進黨的基本票倉，更是台灣意識的基本盤所在地，蔡奇當年來台其實就在搞統戰。陳俐甫指出，中共對台統戰是入島入戶入心，交流通常是透過國民黨的縣市長或議員做牽合人，例如做一些收購農產品的農業統戰，讓南部基層農民跟着國民黨走，這樣才能改變民進黨基本盤結構，而蔡奇來台背後有其政治目的。