聯合國大會通過日本提交的廢除核武器決議案

日本/裁軍

10月31日，聯合國大會第一委員會（裁軍）（193個國家）以139個國家的多數通過了日本每年提交的廢除核武器決議案，這項決議案已經連續29年提出。決議案對包括俄羅斯入侵烏克蘭在內的國際安全環境惡化表示“深切關注”，並首次直接提及2021年1月生效的《禁止核武器條約》。日本每年都提交廢核決議案，但提及擁核國家反對的該條約尚屬首次，日本本身也沒有參加此條約。為提高對使用核武器會造成毀滅性傷害的認識，決議案稱“歡迎領導人和年輕人訪問廣島和長崎”。

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日本聯合包括美國在內的52個國家一起提交了決議案，投票贊成的國家比2021年減少了13個，參加投票的國家減少了10個。反對派增加了兩國達到6個國家，分別是俄羅斯、中國、朝鮮、敘利亞、尼加拉瓜和南非，31個國家棄權。在五個主要核大國中，美國、英國和法國對該決議案投了贊成票，就像他們在 2021年所做的那樣。此決議案預計將在12月的聯合國大會全體會議上通過。

裁軍會議日本政府代表部的大使小笠原一郎在10月28日的第一委員會會議上，考慮到俄烏衝突強調稱“核威脅升至冷戰結束後最高”，向各國尋求支持決議案。

在這個決議案中，第一次提到了去年生效的禁止擁有和使用核武器的《禁止核武器條約》，但是並沒有涉及該條約的作用和評估。

2017年7月7日，《禁止核武器條約》在122個國家、超過60%的聯合國會員國批准下獲得通過，許多國家明確表達了廢除核武器的決心,並於2021年1月生效，美、英、法、中、俄和受美國“核保護傘”保護的日本、韓國都沒有參加。

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，此決議案還對“使用核武器的不人道後果”表示深切關注。

日本外相林芳正11月1日表示，10月31日，聯合國大會第一委員會以多數票通過了日本10月31日提交的廢除核武器的決議案，在包括美國、英國和法國在內的各國的支持下此決議案得以通過。”

林芳正在談話中強調，該決議案是基於“廣島行動計畫”，這是岸田文雄首相8月提出的核裁軍行動計畫， “它呼籲國際社會繼續不使用核武器，提高透明度，強調了裁軍和不擴散核武器教育的重要性，以提高對原子彈爆炸真相的認識。

以明年5月在廣島舉行的七國集團峰會為背景，林芳正指出：我們將推進國際社會實現無核世界的趨勢，堅定不移地推進具有現實性和實踐性的努力。”