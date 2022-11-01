訪華爭議：德國聯合執政盟友外長對朔爾茲大敲警鐘

德國/中國

德國外長貝爾伯克在總理朔爾茲中國之行前警告朔爾茨，並敦促朔爾茲在中國不要忘記原則與表達強硬立場。朔爾茲是中國國家主席習近平剛剛在中共20大上獲得共產黨總書記第三任期後，第一位訪問北京的西方國家領導人，成為習近平20大後大外交布局中重要的歐洲國家領導人到訪。

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據政客媒體Politico署名保拉· 塔瑪今天報道稱，德國的貝爾伯克在朔爾茲（Olaf Scholz）中國之行前發出警告。朔爾茨本周五將前往中國，面臨要對習近平採取更強硬立場的索求壓力。

德國外交部長兼綠黨領袖安娜萊娜·貝爾伯克要求制定更加明確強硬的“對華新戰略”，在朔爾茲本周訪問北京之前，她向總理朔爾茨施加壓力。貝爾伯克稱，“聯邦總理已經決定了他的赴華旅行時間，現在，朔爾茲應當在中國向中國闡明我們在聯合協議中共同制定的對華政策信息至關重要。 ”上述言論是來自綠黨的貝爾伯克今天在訪問烏茲別克斯坦塔什干時所說。

據德國《明鏡周刊》稱，德國外交部長兼綠黨領袖安娜萊娜·貝爾伯克說：“眾所周知，我們在共同執政聯盟協議中明確表示，中國是我們在全球問題上的合作夥伴，我們不能在全球化的世界中脫鉤，但中國也是競爭對手，並且日益成為制度系統性競爭對手。”貝爾伯克並說： “我們將把我們的對華政策建立在這種戰略理解的基礎上，並將我們與世界其他地區的合作聯繫起來。”

德國外交部長貝爾伯克稱，“我明確表示，作為聯邦政府，我們正在制定一項新的中國戰略。”

據Politico稱，貝爾伯克的評論反映了上周德國政府決定授權中國公司中遠集團購買漢堡港口碼頭之一的股份後在德國執政聯盟中已有的摩擦。據報道，儘管包括綠黨和自由民主黨在內的聯合執政聯盟夥伴擔心，德國總理仍試圖推動這筆交易。最終，中遠被允許購買比原計畫更少的漢堡港口一個碼頭的股份。

該報道稱，來自社民黨的朔爾茨在斷然拒絕與中國脫鉤的想法後，他的北京政策也在歐盟引起了注意。