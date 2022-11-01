越共總書記訪華 法新說雙方承諾管控南海分歧

越南/中國

作為中國國家主席習近平剛剛開完的中共20大後外交攻勢的一部分，中國和越南領導人在北京會晤，兩國於周二同意妥善處理南海的主權爭端。越南與中國聯合發表了《關於進一步加強和深化越中全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，涉及台灣。

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法新社今天報道稱，越南與中國這兩個相鄰的共產黨國家各自宣稱對南海具有豐富能源資源和魚類資源的戰略性海洋空間的大部分地區擁有主權，台灣、菲律賓、馬來西亞和文萊也對這一地區稱索擁有主權。每年有數十億美元的貿易通過南海，西方國家的海軍也經常通過南海。

北京無視海牙常設仲裁法院2016年作出的有利於菲律賓馬尼拉的裁決，該裁決稱北京對南海大部分地區的主張毫無根據。

據中國官方通訊社新華社周二報道，習近平和其他中國官員在北京會見了越南共產黨總書記阮富仲，雙方"就海洋問題坦誠而深入地交換了意見"。北京和河內說"同意妥善處理南海海洋問題，並為該地區的長期和平與穩定作出貢獻"。

據中國與越南同意，"必須妥善處理分歧，以保護南海的和平與穩定"，並承諾 "積極談判不影響各自立場的臨時和過渡性解決方案"。

據中國官方媒體報道，兩國還同意共同打擊恐怖主義，打擊跨國欺詐和遏制非法毒品貿易。

法新社說，在習近平的領導下，中國政府加強了對南海的領土要求，建造人工島，部署海上巡邏隊，並騷擾該地區的他國漁船。

習近平本周將在北京接待一系列國際領導人，而與越南領導人的會見，是習近平被重新任命為中國共產黨和整個國家的領導人後的第一次外交會見。在中國國家主席習近平的外交計畫單上，有巴基斯坦總理謝巴茲-謝里夫正在進行的訪問，以及周五德國總理奧拉夫-朔爾茨的訪問，這也將是自2019年新冠病毒大流行開始以來歐洲領導人的首次訪華。

另外，根據越南官方今天公布的《關於進一步加強和深化越中全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，其中第10款內容說，越方重申堅定奉行一個中國政策，支持兩岸和平發展與中國統一大業，堅決反對任何形式的“台獨”分裂活動並一貫支持不幹涉各國內政原則，不同台灣發展任何官方關係。越南官方稱，中方對此表示高度讚賞。