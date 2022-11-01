鄭州富士康闢謠否認園區死人 已報警處理

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大陸媒體引述富士康科技集團回應說，相關的網絡影片是“惡意剪輯拼湊”，鄭州園區並沒有相關死亡事件，富士康集團已報警處理。

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中央社綜合各媒體報導，網上流傳富士康鄭州科技園726房間近日發生死亡事件。

根據社群媒體近日流傳的視頻，富士康工人宿舍中的“726房間”有8人死亡，還有穿防護服的女子坐在地上嚎啕大哭；影片拍攝者介紹：726門口已貼上封條，日期是2022年10月29日。

不過，大陸媒體引述富士康科技集團回應說，相關的網絡影片是“惡意剪輯拼湊”，鄭州園區並沒有相關死亡事件，富士康集團已報警處理。

河南媒體《大河報》報導，富士康科技集團星期二晚間回應稱，關於網絡上流傳的726房間事件視頻，經調查是惡意剪輯拼湊的，鄭州園區並沒有相關的死亡事件，集團已經報警處理，並對此嚴正澄清，請外界不要以訛傳訛。

富士康科技集團的回應提到，針對鄭州園區內的同仁，在符合防疫安全生產的規範下，集團會全力保障大家的工作安全及健康。

河南省鄭州市富士康日前有大批員工因疫情管理問題離廠，許多人徒步返鄉，相關園區內的狀況頓時成為焦點。富士康的管理層這兩天陸續接受陸媒採訪並說明情況，河南省長王凱11月1日還前往富士康鄭州科技園的生產廠區、生活社區調研，要求壓實企業防疫的主體責任。