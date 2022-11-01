香港新聞界人移師境外催護新聞自由

香港/新聞自由

多名香港新聞工作者在英國倫敦成立“海外香港傳媒專業人員協會”，希望繼續關心香港新聞自由狀況，及和國際傳媒組織合作，為在海外的香港記者提供培訓，及協助他們在海外重投傳媒工作。

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據中央社今天報道稱，海外香港傳媒人成立新組織，關注香港新聞自由。報道引述美國之音1日消息說，“海外香港傳媒專業人員協會”5名董事之一、前香港有線電視財經台台長顏寶剛在10月31日表示，該協會在10月31日成立，同日香港“立場新聞”兩名前總編輯涉嫌串謀發布煽動刊物的案件在香港開審。他多年前與被告之一的鐘沛權一起跑新聞，案件令他痛心、難受。

顏寶剛說，香港作為國際金融中心需要資訊自由，但現在香港的新聞工作者面對自我審查，編輯需要擔心新聞會不會觸犯法律、影響自己及公司。顏寶剛坦言，他們離開了香港，暫時是安全，但仍然關心在港的新聞同業，在香港紅線處處之下仍然為香港的新聞自由而努力。

據顏寶剛說，協會希望和國際傳媒組織合作，為在海外的香港記者提供包括工作語言上的培訓，及幫助他們在海外從事傳媒工作。另一名董事、前香港電台節目主持人韋安仕（Steve Vines）表示，協會獲得國際記者組織資助，將會研究有多少香港記者移居海外及他們的生活狀況。

出席協會成立典禮的國際記者聯盟前主席布梅拉（Jim Boumelha）說，香港媒體環境急劇轉變，近年來為聯盟撰寫中國新聞自由報告的作者都要求匿名，以避開政府的注意。他表示，“香港新環境充滿著恐懼，是令傳媒人離開到海外的主要原因。”