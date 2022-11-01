香港經濟不升反跌 第三季GDP收縮4.5% 分析料全年經濟收縮0.8%至5%

香港/經濟

香港經濟連續三季收縮，第三季本地生產總值(GDP)預估數字按年跌4.5%，打破市場預期收縮幅度縮窄的預期，反而跌幅擴大，成為2020年第二季以來最差表現，反映香港經濟因外圍因素轉差而急速惡化。不少評論均認為，港府難保全年GDP收縮0.5%至增長0.5%的預期；恆生銀行把GDP預期維持在收縮0.8%，而學者李兆波則估計，本地全年GDP可能收縮3至5%。

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今年首兩季的GDP分別按年下跌3.9%和1.3%，市場預料，第三季GDP收縮幅度可進一步收縮至0.8%，但港府統計處周一公布的數據顯示，上季GDP按年跌4.5%，遠差於預期。除私人消費開支的按年變化與第二季相若，以及政府消費開支按年升4.3%之外，其他數據全線轉壞，當中以貨品出口和轉口總額的跌幅最為嚴重，分別按年跌15.5%和16%，較第二季跌幅明顯擴大。

港府發言人表示，外圍環境顯著惡化，對香港出口持續帶來巨大壓力，主要先進經濟體通脹高企及貨幣政策大幅收緊，會進一步遏抑環球需求；地緣局勢緊張及疫情亦增添下行風險。而借貸成本上升將進一步遏抑固定資產投資。根據早前安排，港府會在下周公布經修訂的本地生產總值預期。

恆生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊升表示，上季香港經濟按年跌幅擴大，主要反映外圍環境進一步轉差及環球利率持續上升的影響。而環球不明朗因素增加，亦窒礙本地消費復蘇步伐。他預期，雖然本地消費需求回穩，但由於首三季整體經濟平均按年收縮3.2%，全年經濟或錄得負增長，維持預測今年本港經濟收縮0.8%。

星展銀行香港經濟師謝家曦預期，中國經濟增長放緩、主要央行繼續快速加息，將持續影響香港增長。但香港仍有正面因素，包括失業率進一步改善，本地通脹較外國低，使消費支出未算太差，且按季略有增長，相信本地經濟暫未陷入衰退。

大新銀行經濟研究及投資策略部分析，出口表現疲弱由中國擴大至其他地方，服務輸出亦轉為下跌，本地需求同樣乏力，私人消費開支只能連續兩季按年持平，估計全年經濟收縮或達2%至3%。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波的預計最為悲觀，他指出，歐美經濟疲弱，除美元外，外幣弱勢亦將影響香港進出口表現，除非中國的經濟政策受外資歡迎，否則香港進出口短期難以逆轉，估計全年經濟收縮3%至5%。而香港中華廠商聯合會副會長吳國安亦指出，受美國加息影響，不少外國訂單自9月下旬起突然煞停，估計整體訂單量頓時減半，只及疫情前的四分之一。