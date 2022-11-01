馮小剛否認移民美國：稱國家對我有恩

中國/馮小剛

中國知名導演馮小剛傳出移居美國，他在美國洛杉磯住宅前送客短片廣傳於社群，引起熱烈討論。署名馮小剛發在朋友圈訊息的截圖昨晚在網上流傳，他否認移民美國傳言，強調網絡上的以訛傳訛非實情。人在美國的馮小剛稱吃不了西餐，並說“國家對我有恩”。他還表示，是為了孩子就學陪讀才去美國。

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據中央社署名李雅雯今天自上海報道稱，中國知名導演馮小剛傳移民美國，他發朋友圈訊息否認，直指是為了孩子就學陪讀才赴美。馮小剛說，熱愛北京、眷戀故土，吃不了西餐；國家對他有恩，馮小剛說，“我移哪門子民呢”。

馮小剛在訊息中指出，最近網絡上以訛傳訛說其移民美國了，許多熟人朋友也紛紛詢問。實情是其和妻子徐帆8月初送女兒在美就學，由於孩子第一次遠行，所以想陪她適應一段時間，也順帶聊聊項目合作，了解一些電影製作的新技術，“等閨女放寒假就回來”。馮小剛說，“就這麼簡單的一件家事安排驚擾了各位”，馮小剛強調，“像我和徐帆這麼熱愛北京眷戀故土離不開，哥們兒吃不了西餐”。他說，在中國有事業，電影拍的都是家國情懷，“國家也有恩於我，我移哪門子民呢”。

據信馮小剛最後在訊息結尾寫着，“感謝朋友們關心，回來聚”。

中央社稱，中共20大會議結束後，傳出由於對未來感到悲觀，中國富豪相繼出走，馮小剛夫婦則傳到了美國洛杉磯。根據過往媒體消息，馮小剛分別於2014年、2018年在美國洛杉磯置產，買下了兩處房產。馮小剛坐擁2200.4萬名粉絲的微博也未能見過往發文內容，引發了移民揣測。