《三國演義》關羽扮演者陸樹銘去世

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中國央視1994年版《三國演義》電視劇堪稱經典，其中劉關張、曹操等歷史人物被演繹的深入人心。不過就在11月1日，在《三國演義》中飾演關羽的資深演員陸樹銘因心肌梗塞在陝西西安驟逝，享年66歲。

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據大陸《封面新聞》報導，陸樹銘於11月1日上午離世。他生前所屬的西安話劇院也證實消息，院方目前已著手籌備相關悼念活動。官方也發文表示，陸樹銘因心肌梗塞驟逝。

陸樹銘憑藉在1994年版的電視劇《三國演義》中飾演關羽被觀眾所熟知。他所飾演的關羽，高大威猛，不怒自威，與民間傳說和《三國演義》原著中的“關二爺”形象契合。在劇迷眼中，陸樹銘成為關羽的代名詞。

在自傳《我遇關公》中，陸樹銘曾以“我塑關公，關公塑我”概括自己出演關公的人生。在接拍這部劇作之前，他就曾熟讀《三國演義》，最喜歡的人物卻是平定江東的孫策，至於關二爺，他說“半人半神，不敢企及”。

據當年片場報導顯示，每當陸樹銘披掛整齊出現在劇組，全場“將士”都振臂高呼：“關將軍到！”有在現場看熱鬧的劇迷，甚至倒頭叩拜。

但為了演好關羽，陸樹銘下了不少苦功。進組後對照“三國演義”，把劇本中關於關羽的段落、台詞都工工整整地手抄了一遍，並貼滿宿舍床頭、牆上、浴室鏡子上，每日進門便對着牆、眯着雙眼默背台詞，揣摩關羽“美髯飄拂，威風凜凜”的樣子。但他尋找了近一年才有所眉目，突然一次拍戲時感覺自己把握到了關公的“脈搏”，“有一種靈魂出竅的感覺”。

劇中關羽馬戲很多。陸樹銘幾乎每天都要練刀、騎馬。拍攝過程中，不會騎馬的他曾六次摔下馬。最嚴重的一次，他騎的馬意外踩在一塊大鵝卵石上，人仰馬翻，鵝卵石直接硌到了陸樹銘的胯骨，在床上躺了一個月。劇組請部隊的老大夫給陸樹銘治傷，老大夫找了根小木棍給他咬著，然後拿了一根粗針管把他腿裡的淤血抽出來，類似關公的刮骨療毒。

然而憑着角色成名，要擺脫形象也不容易。演紅關羽後，陸建銘也面臨低潮期，有人說他演什麽角色都像關羽。對此，他表示：“演關羽此生足矣。”

陸建銘後來在周星馳的電影《大話西遊之大聖娶親》中扮演牛魔王，開始挖掘自己的各種潛力，甚至推出音樂專輯《一壺老酒》。此外，陸樹銘還曾演出《孫武傳奇》中的“伍子胥”、《漢武大帝》中的“李廣”等著名角色。