中國否認在荷蘭派設秘密警察局

中國/秘密派出所

中國外交部周三表示，在荷蘭設立的辦事處不是警察局，而是幫助中國公民更新證件的服務中心。

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中國否認在調查中在荷蘭設有警察局。據路透社今天報道稱，在荷蘭政府因調查被指控是秘密派出所活動，並下令關閉這些設置一天後，中國做出回應。

荷蘭政府上周宣布，將調查這些警務辦事處是否代表北京非法運營，在此之後，中國駐海牙大使館否認了其中一個派出所辦事處還騷擾了一名居住在荷蘭的中國持不同政見者的指控。

周二，荷蘭外交部長 Wopke Hoekstra 在推特上表示，“由於沒有向荷蘭尋求開設這些辦事處的許可”，荷蘭外交部通知中國大使，他們必須關閉上述設置。

當被問及荷蘭的調查以及中國是否將這些派出所通知荷蘭時，中國外交部發言人趙立堅駁斥了這些指控。據趙立堅稱，“你提到的機構不是派出所或警察服務中心。”趙立堅周三在北京舉行的外交部例行新聞簡報會上說，“他們的活動是通過提供服務協助需要在網上申請更新過期駕照的當地中國公民，以及與體檢相關的服務。”

據趙立堅說，機構內“志願服務人員是熱心的華僑，不是中國警察，希望有關方面不要提出無理主張。”

路透社說，德國政府發言人上周表示，德國當局也在調查中國是否在法蘭克福設立非法的域外警察局。

德國內政部發言人說，德國的調查旨在檢查西班牙人權組織“保衛衛士”的一份報告，該報告稱中國在包括德國在內的 30 個國家設立了未申報的警察局。

中國外交部另一位發言人毛寧在回答有關中國駐外派出所的提問時說，“中國嚴格遵守國際法，充分尊重他國司法主權。”

而德國總理奧拉夫·朔爾茨將於本周五訪問北京。

路透社說，上個月，一名在英格蘭北部曼徹斯特的中國領事館外抗議的男子說，他被蒙面人拖入中國領事館遭到毆打。中國對這起針對習近平的示威活動中發生的事件描述提出異議，稱抗議者非法衝進了中國領事館的屬地。