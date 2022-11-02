國際金融峰會颱風中召開 宣香港復常 有報評指不足鞏固金融中心地位

香港/國際金融峰會

代表「香港回來了」的國際金融領袖投資峰會今(2日)早在颱風中召開，但占與會重量級人物約八分之一的金融機構巨擘以不同原因缺席會議。有趣的是，股市對峰會反映有爭持，開市時即下跌0.4%，跌幅更在大半小時後擴大至1%，其後倒升，中午收市時報15724點，升幅達1.74%。官方稱峰會帶出香港復常信息；但有報評指，香港靠「特事特辦」處理與會者的防疫安排，有損對外宣示香港復常重開的效果，不足以鞏固其金融中心地位。

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主辦峰會的金融管理局表示，峰會有250名來自逾100家機構的金融界人士出席，當中有40人是行政總裁(CEO)或主席級數。名單可見，出席者包括摩根士丹利董事長James Gorman、瑞銀集團董事長Colm Kelleher、高盛董事長David Solomon、亞洲基礎設施投資銀行行長兼董事會主席金立群、摩根大通總裁Daniel Pinto、貝萊德總裁Rob Kapito及滙豐集團行政總裁祈耀年(Noel Quinn)等。

不過，缺席者名單在最後一刻亦有增加，昨日才公布會缺席的討論嘉賓，是總部設在法國巴黎的東方彙理（Amundi）行政總裁Valérie Baudson和資本集團﹙Capital Group﹚主席兼行政總裁阿穆爾（Timothy Armour），原定擔任「可持續金融」專題討論嘉賓的Valérie Baudson以「緊急家事」為由取消亞洲行程；而阿穆爾則稱「身體不適」，缺席會議。加上早前已表示不能來港的花旗行政總裁範潔恩（Jane Fraser）、黑石總裁兼首席營運官Jonathan Gray及巴克萊集團行政總裁C.S. Venkatakrishnan，令缺席的重量級人物增至5人，當中4人為討論嘉賓。以此計算，即有八分之一的行政總裁或主席級人馬缺席峰會。

會前，美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，簡稱CECC）聯席主席批評美國銀行家來港參與國際金融峰會是為香港打壓人權塗脂抹粉，呼籲抵制。

李家超以中國經濟增長不可逆轉來推銷香港 2022年11月2日 © 政府新聞處圖片

李家超：香港最壞時刻已過倚中國龐大經濟增長優勢不可替代

特首李家超形容，缺席人數是「小數目」。他在峰會開幕致詞時，昵稱峰會是「香港重返舞台峰會」，強調香港最壞時刻已經過去，現已復常，呼籲與會者把握香港聯通環球與中國的獨特而不可取代的優勢。他續稱，中國在區內有快速的經濟增長，「將是全球發展的主要動力，且有大量經濟機遇，香港的完美位置可見證那不可逆轉的龐大優勢。」

金管局行政總裁余偉文在主持會議後亦向記者強調，香港成功要素仍在，而且得到鞏固，包括穩健的金融體系、具有活力的金融生態圈，以及港人的拼搏精神等。他續稱，峰會帶出的信息亦十分清楚，就是香港已經開始復常和重新開放，將為香港以至環球的人才和金融機構帶來很多機遇，相信可對全球經濟恢復增長和可持續發展作出貢獻。

不過，《明報》社評指出，峰會以「特事特辦」的方式豁免與會者遵守防疫措施，「對外宣示香港復常重開的效果，難免要打折扣」。但香港過往未曾舉辦如此級數的金融界盛會，今次峰會無疑有助香港「省招牌」，但「峰會如煙花，一刻璀璨不足以鞏固國際金融中心地位」，當局必須努力提升本地的金融競爭力，應對因國際形勢而顯著增加的政治風險。

由於香港仍實施入境旅客須進行家居監察三天的「0+3」防疫措施，港府特許與會者毋須家居隔離，並豁免使用安心出行及疫苗通行證，只須每日將核酸檢測結果交予金管局即可。另外，在外訪時染疫的財政司長陳茂波昨晚趕返香港，以「康復者」身分在峰會發表演講，亦令人質疑他是否獲得特別對待。

此外，三名中國要員亦沒有親臨其會。而是由金管局行政總裁余偉文透過預錄的視像訪問發表意見，估計是因為中港仍未通關，中國人民銀行行長易綱、中國銀行保險監督管理委員會副主席肖遠企及中國證券監督管理委員會副主席方星海為免從香港返回中國內地時要接受「7+3」的防疫措施，即7天檢疫酒店隔離加3天居家健康監測。不過，中國銀行行長劉金則是親身出席首場專題討論，討論如何駕馭市場的不確定性。

峰會另一特別之處，是香港在下午發出8號暴風信號後仍如常舉行。一般而言，在天文台發出8號或以上風暴消息時，工商活動會停止，例如股市和金銀貿易場會在發出上述消息後停市，但金管局表明，會議會繼續，因為嘉賓住宿處和會場在同一酒店，但本地與會者可自行決定是否出席。