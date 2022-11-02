德國總理朔爾茨：訪北京行不會忽視中國爭議

朔爾茨將訪華

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）本周將在企業代表團陪同下造訪中國北京，招致一連串批評。朔爾茨2日承諾，他此次訪問不會忽視中國的“爭議”。

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法新社報導，朔爾茨在德國法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）撰文寫道：“在符合我們雙方利益的情況下，我們會尋求合作。我們不會忽視爭議。”

此外，蕭朔爾茨也列舉他將提到的“艱難議題”，包括“尊重公民自由，新疆少數民族的權利，以及自由公平的世界貿易”。

朔爾茨這次訪中引發反彈，甚至進他自己的盟友都擔心，德國恐嚴重依賴日益專制的北京當局。歐洲聯盟（EU）國家憂心，朔爾茨這次單打獨鬥訪中將尋求自身國家利益。

但朔爾茨試圖淡化這些擔憂。他強調，自己不會代表整個歐盟發言，德國外交政策只有身為歐洲共同對中戰略的一部分“才會成功”。