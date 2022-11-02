法新社：習近平啟動第三任期 向毛澤東看齊

中國/習近平

中國新近重新任命的共產黨領導人習近平啟動新任期立即訪問了與該政權的創始人毛澤東密切相關的一個地方，引起關注。在六個都穿着配套的海軍藍風衣的共產黨最高層新的領導班子成員簇擁下，69歲的總書記訪問北方的延安，這裡被認為是中國共產黨聖地。分析人士說，這一選擇預示着習近平未來五年的執政可能是什麼樣子。

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法新社今天報道稱，國際關注中國的習近平啟動第三任期即向毛澤東致意。據印度班加羅爾塔克薩希拉研究所的漢學家馬諾伊-科瓦拉馬尼說："訪問延安是為了標明與毛澤東平行與沒有批評意見。

習近平比毛澤東（1949-1976）以來的任何一位領導人都更加集中權力並將此權力個人化。而習近平在10月23日贏得了前所未有的中共領導人第三個任期。

代表中國權力核心的新一屆中央委員會政治局常委會現在只由他與他的盟友，共六個人組成。中國國家電視台CCTV對延安之行進行了16分鐘的報道，其中聚焦毛澤東的畫像。此行的亮點之一是參觀了毛澤東的故居，以及1945年中國共產黨舉行的一次關鍵會議確認毛澤東為黨主席的地方。而當時，共產黨正面臨一場血腥的內戰。

漢學家比爾-畢曉普在他的中國通訊《中國主義》中說：習近平似乎發出的一個信號（......）是，他正在為困難時期和戰鬥做準備。

2012年，習近平曾帶着他的新團隊參加在北京舉行的中華民族復興的展覽。2017年，共產黨最高層曾參觀過1921年中共第一次代表大會召開的地方，那是在上海的一所學校里。

據澳大利亞國立大學的政治學家宋文帝說，每次黨代會後的第一次旅行都是為了 "回顧共產黨的初衷"。據中國國家媒體稱，習近平上周四保證，他的新常委將 "繼承和發揚共產黨在延安時期形成的優良革命傳統"。

延安坐落在中國北部偏遠的乾旱山區，是中國共產黨的一個聖地。這裡是共產黨在長征後撤退抵達的地方，長征是1934年至1935年為逃避內戰期間的國民黨軍隊而進行的一次艱苦的跋涉。只有少數倖存者逃到了延安。毛澤東和他的盟友，包括習近平的父親，在準備他們的軍事行動時，住在農民中間，住在窖洞里。自從共產黨取得勝利以來，"延安"在黨內被頌揚為抵禦逆境能力的最佳範例。

據法新社說，延安也與毛澤東緊密相連。在一場被稱為 "延安整風 "的清洗運動中，包括知識分子和藝術家在內的1萬多人被殺害，目的是加強共產黨領導人的權力。

據中國國家電視台稱，上星期四，習近平說，在延安整風運動中，全黨統一在毛澤東的旗幟下，取得了空前的凝聚力。

法新社說，這些聲明與習近平自2012年上台以來在黨內實行的嚴格紀律相呼應，習近平尤其是通過一場強大的反腐運動，使他能夠將對手拒之門外。

據漢學家Alfred L. Chan認為，習近平將自己視為 "革命的繼承人"。在文化大革命（1966-1976年）的高峰期，習近平，當時還是一個少年，習近平的父親被當時的政權排斥，習近平被送到梁家河村。習近平睡在山洞裡，據信被農村的嚴酷性震驚了。但習近平非但沒有記恨，還經常把自己的這段人生經歷作為一個佳話，希望把它作為共產黨的榜樣。

法新社引述新加坡國立大學的中國政治專家Alfred Wu說：習近平希望讓中國回到正統的共產主義，回到毛澤東時代。