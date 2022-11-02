海牙敦促中國關閉在荷蘭的 "派出所"

荷蘭/中國境外秘密警察局

荷蘭政府要求關閉代表中國政府在荷蘭執行任務的秘密 "警察機構"。荷蘭外交部已經通知中國駐荷蘭大使館。多家媒體揭露中國的秘密派出所監視中國在國外的持不同政見者。

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據法新社報道稱，荷蘭政府周二要求關閉代表中國政府在荷蘭執行任務的秘密 "警察局"，因為有報道稱它們被用來監視持不同政見者。荷蘭外交部長沃普克-霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）在推特上說："由於沒有在荷蘭尋求許可來設置這些秘密警察局，荷蘭外交部已經通知中國大使，應當立即關閉這些警察設置。

荷蘭外交部長沃普克-霍克斯特拉說，荷蘭外交部已經要求中國大使澄清這些 "警察局 "的情況，並稱荷蘭正在調查這些警察機構的具體活動。

據荷蘭媒體上周披露，中國在荷蘭選有兩個秘密警察機構"駐地"，一個在阿姆斯特丹，另一個在鹿特丹，但這些機構聲稱為中國公民提供外交援助。

據RTL電視台和調查網站Follow the Money援引一位居住在荷蘭的中國異見人士的話說，這兩個自2018年成立的 "警察局 "實際上是用來壓制政治反對派人士的。

中國在外國秘密警察機構的信息是在總部設在西班牙的非政府組織 "保障衛士 "於9月進行調查後得出的，據信中國在外國設立了54個秘密警察中心，包括在荷蘭的兩個。

據RTL報道稱，第一家於2018年6月由中國東部麗水地區的警察在阿姆斯特丹開設，由兩名曾為中國警察任職的男子經營。據該頻道報道，今年早些時候，中國福州在鹿特丹設立了第二個秘密警察機構，由一名前解放軍軍官領導。

荷蘭外交部上周還報告了荷蘭社區關於來自中國方面的頻繁甚至定期的"恐嚇和威脅"，荷蘭當局並承諾設立一條舉報熱線。

據法新社說，中國外交部發言人汪文斌上周指稱這些報道 "完全失實"，並說中國"充分尊重 "其他國家的主權。