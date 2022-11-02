美國稱中國在習近平誓言加強威懾後抵制核談判

中國/美國/核武器

在中國領導人習近平發出加強核威懾力量信號後，美國高級官員周二表示，儘管有 60 年前古巴導彈危機的教訓，但中國沒有表現出對討論降低核武器風險的興趣。路透社說，上個月，北京稱將加強中國的核戰略威懾。

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據路透社今天報道稱，據五角大樓表示，中國正在大規模擴張核力量，並正朝着到 2030 年擁有 1000 枚核彈頭的目標邁進。但北京長期以來一直拒絕與華盛頓進行軍控談判，認為美國已經擁有更大的核武庫。

美國負責軍備控制、核查和合規的副助理國務卿亞歷山德拉·貝爾告訴大西洋理事會，儘管美國做出了努力，但華盛頓和北京仍未開始就這個問題進行接觸。據貝爾說，“我們現在正值古巴導彈危機 60 周年紀念日。我們不需要重複這一危機，我們需要坐在桌旁互相交談。”古巴導彈危機曾使美國與蘇聯瀕臨爆發核戰爭。

美國國家安全顧問傑克·沙利文去年在習近平與總統喬·拜登通電話後表示，兩人已同意“尋求開始推進關於戰略穩定的討論”。但習近平在 10 月的共產黨代表大會上表示，中國將加強其戰略威懾力。

美國負責核武器和反大規模殺傷性武器政策的副助理國防部長理查德·約翰遜在論壇上表示，美國正尋求與中國就“比彈頭數量更基本的事情”展開對話。

據約翰遜說，“如果這是北京的立場，我們並不是要求討論中國核武器數量數字。而是要討論設置一些安全措施，這樣我們就不會出現不必要的危機。”約翰遜還說，如果中國不願與美國進行雙邊接觸，中國可以通過國際原子能機構宣布中國核建設的一些透明度”。約翰遜擔心說，“中國已經停止這樣做，這是一個真正的擔憂。”

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約翰遜補充說，如果北京寧願不進行雙邊接觸，它可以通過國際原子能機構宣布其用於民用目的的鈈庫存來“展示其核建設的一些透明度”。

“中國人已經停止這樣做，這是一個真正的擔憂。”