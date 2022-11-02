美國要求歐盟與日韓追隨對華半導體新規

美國/日本/中國/半導體

美國要求日本等追隨對華半導體新規。針對電路線寬微細的高性能半導體的相關零部件等，美國敦促同盟國實施出口管制。有可能包括半導體製造設備、參與生產和研發的技術人員在內，有可能廣泛要求同盟國保持一致步調。日本政府相關人士透露，接到美國的探詢，已在政府內部展開協調，正在討論在美國的對華管制中哪些內容可以效仿。日本還將觀察歐盟和韓國的動向。

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據日本經濟新聞署名飛田臨太郎今天報道稱，針對尖端半導體的對華出口管制，美國拜登政府要求日本等同盟國採取同樣的措施。美國將與相關國家政府磋商，力爭儘早達成協議。美國的半導體技術人員正被迫採取離開中國等措施。而在日本的半導體產業，中美對立的影響預計也將進一步加強。

據該報道稱，美國商務部10月7日發布了針對超級計算機等尖端技術，廣泛限制與中國交易的措施。不僅是半導體本身，包括製造設備、設計軟件和人才在內，均採取許可制。美國商務部計畫在原則上駁回企業的許可申請，限制對象的在華業務將在事實上無法維持。如果違反，不僅是行政處分，還有可能追究企業和經營層的刑事責任。

負責出口管理的美國商務部副部長埃斯特維茲(Alan Estevez)在10月27日的演講中表示，“同盟國很清楚，我們希望他們採取同樣的行動”。

從半導體的全球份額來看，美國佔12％。台灣和韓國分別占約2成，而日本佔15％。美國產業界相繼有聲音表示，“僅美國企業喪失在中國的營業收入，不公平”，要求其他國家實施同樣的措施。

該報道稱，美國政府認為如果同盟國展開合作，中國獲得或生產尖端半導體就將變得困難，管制的有效性將隨之增強。

美國的對華管制還將限制美國人在中國半導體相關企業任職和交易。在中國尖端半導體工廠任職的美國技術人員已開始回國。荷蘭的半導體製造設備大型企業ASML控股已要求美國籍員工停止為中國客戶提供服務。

據日本經濟新聞說，中國大陸市場的半導體設備的市場規模2022年被認為220億美元，僅次於台灣和韓國，佔整體的22％。截至目前，管制內容如何仍未確定，日本的很多相關企業“正在詳細評估對業務的影響”（尼康）。