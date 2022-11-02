路透披露拒絕了馬克龍雙人團結行 朔爾茲明天單刀赴北京有陰影

德國/朔爾茲/中國

德國總理朔爾茨周五對中國進行首次訪問，這將受到國際密切關注，對德國依賴中國的擔憂已經使朔爾茨之行蒙上陰影。路透社今天稱，朔爾茲或曾拒絕了法國總統馬克龍建議二人一起前往北京，以向北京發出歐盟團結的信號。

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據路透社今天報道稱，朔爾茲應於 11 月 4 日進行的為期一天的訪問將使德國總理成為自新冠病毒疫情大流行開始以來第一位訪問中國的 G7 領導人，也是自中國國家主席習近平在共產黨全國代表大會上鞏固權力以來第一位與中國會面的歐洲領導人.

深厚的貿易聯繫將亞洲和歐洲兩個最大的經濟體聯繫在一起，中國的快速擴張以及對德國汽車和機械的需求推動了德國過去二十年的出口增長。2016年，中國就成為德國最大的單一貿易夥伴。

根據Ifo 智庫最近的一項調查發現，近一半的德國工業企業現在依賴中國的大量投入。

但朔爾茨之行正值西方，尤其是德國最大的安全盟友美國，日益關注中國的貿易行為、人權記錄和領土野心之際。

而且鑒於德國過度依賴俄羅斯能源的持續影響，德國國內也擔心德國依賴另一個日益自信的威權國家。

當被問及中國時，德國外交部長安娜萊娜·貝爾博克告訴 ARD 廣播公司：“我們永遠不要再讓自己如此依賴一個與我們價值觀不同的國家，這一點非常重要。”

德國政府發言人上周表示，朔爾茲將與中國總理李克強和習近平會面時，將敦促中國開放市場，將提出人權問題並討論“專制”問題。

在前總理默克爾的領導下，德國已經開始對中國採取稍微強硬的立場，例如去年二十年來首次向有爭議的南海派遣軍艦。

現在，朔爾茨政府正在起草其首個中國戰略，其基礎是一項對北京採取更強硬立場的聯盟協議，其中提到了台灣和香港以及新疆侵犯​​人權等敏感問題。

與他的前任不同，朔爾茲上任後首次亞洲之行訪問的是日本，而不是中國，這是時代變化的標誌。

然而，一些聯盟成員、歐洲官員和維權人士擔心，有早期跡象表明，警告不要與中國脫鉤的朔爾茨不會標誌着他們認為默克爾對中國的重商主義做法的決定性決裂。

據路透社說，多家德國大公司老闆陪同朔爾茲訪華。一位德國政府官員表示，沒有計畫進行任何公司交易。然而，總部位於慕尼黑的世界維吾爾代表大會（World Uyghhur Congress）主席多爾昆·伊薩（Dolkun Isa）周三表示，“朔爾茲攜帶商業代表團的決定表明，對於德國來說，利潤繼續勝過人權，”他認為舒爾茨忽視了一場種族滅絕。發生在新疆地區。

北京否認在新疆有任何虐待行為。

上周，德國總理還推動了一項內閣決定，允許中國中遠在漢堡港投資一個碼頭，儘管遭到了朔爾茲聯合執政的聯盟夥伴的反對。朔爾茨的聯盟夥伴，綠黨和（FDP）自由民主黨，長期以來對中國的態度比他的社會民主黨（SPD）更加鷹派，而朔爾茲允許中國中遠購買漢堡港口碼頭股權的決定引發了強烈抗議。自民黨總書記比揚·傑爾-薩賴稱這一決定“幼稚”，並批評朔爾茨訪華的時機“非常不幸”。

此外，法國和德國政府消息人士告訴路透社，法國總統馬克龍曾向朔爾茨建議，他們一起前往北京，向北京發出歐盟團結的信號，並反擊他們認為中國試圖以一國對抗另一國的企圖。但消息人士稱，德國總理拒絕了馬克龍的提議。