20大後中國推大外交 王毅與科隆納通話

中國/法國

中國外長王毅與法國外長科隆納昨天稍晚通電話，內容涉及中國20大後中國對世界穩定新觀，以及烏克蘭與朝鮮局勢。法國外長在推特報告說，對與王毅建設性的通話交流表示歡迎，並稱法國與中國的雙邊交流將得到加強。

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據法新社報道，法國外交部長科隆納和中國外交部長王毅在周二的電話中討論了兩國之間的合作和烏克蘭的戰爭衝突等議題。

據中國新華社發表的消息，在通話中，中國外交部長表示中法兩國應共同規畫和設計兩國間各領域的高層交流與合作，以開闢雙邊關係的新前景。

中方的電話會談記錄還指出，"雙方就烏克蘭問題、朝鮮半島局勢和其他共同關心的問題交換了意見"，法新社說但沒有進一步說明細節。

法國外長科隆納在她的推特賬戶上對建設性的會晤表示歡迎，並稱的雙邊交流將得到加強。科隆納敦促說：“我們必須共同行動，尋求結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭升級行為，並讓朝鮮履行其義務。”

據法新社說，這次王毅與科隆納是在中國國家主席習近平連任第三個中共總書記五年任期之後的十天舉行電話會談的。

據中國新華社網絡消息說，王毅向科隆納保證，"中共20屆全國代表大會為中國的未來發展制定了藍圖，在一個不穩定的世界中提供了重要的確定性。"

消息沒有提及是誰主動邀約電話會談。