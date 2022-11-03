華日稱中國二號人物李強面臨親商務實還是對黨忠誠選擇

中國/李強

中國領導人習近平上個月任命李強為中國新的二號人物。李強在國內以親商的實用主義者著稱，不懼突破政策的界限。但黨內人士說，他也是一個忠誠的人，在必要時將有效、積極地執行政府的政策。華爾街日報今天撰文問，親商務實還是對黨忠誠？

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據華爾街日報署名Keith Zhai / Chun Han Wong今天報道，習近平上個月任命李強為中國新的二號人物。李強在國內以親商的實用主義者著稱，不懼突破政策的界限。黨內人士說，他也是一個忠誠的人，在必要時將有效、積極地執行政府的政策。

李強此前曾是習近平的親密助手。習近平的新副手李強在政治生涯中展現出了兩種特性。隨着李強進入新的角色，伴隨的問題是：他特性中的哪一面將會佔據上風？

一些中國企業家、投資者和學者表示，李強的從政經歷意味着，他可能會對政策調整產生一定的影響，柔和執行習近平的一些強硬的政策。習近平的一些政策被認為強化了政府對國家的控制，比如對新冠疫情的零容忍態度和對科技公司的整治。

李強此前任上海市委書記。知情人士稱，在上海，李強與包括阿里巴巴集團控股有限公司創始人馬雲在內的科技企業家保持着密切的關係，並在去年習近平對民營企業進行整頓的時候為其中一些人起到了調和作用。他也是支持在中國使用西方開發的mRNA疫苗而不是國產疫苗的少數高級官員之一。

但在重大關鍵問題上，李強選擇與習近平保持一致立場。比如上海的防疫工作，他起初嘗試採取較寬鬆的防控手段，但之後實施封控，其嚴格程度是當時全國範圍內少有的。

以習近平為首的新領導班子在中共二十大會議亮相，此後的一周里，中國主要股指和人民幣都大幅走低。許多投資者和分析師擔心這個由習近平親信組成的領導班子將削弱決策過程中的討論環節，並加大發生重大政策失誤的風險。中共最高決策機構中共中央政治局常務委員會此次有四位新任委員，其中包括李強在內的三人都曾在習近平擔任地方官員期間與他共事。

長期與中國高層領導人打交道的中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)說：“李強對於應該做什麼有很好的想法和優秀的直覺，但他在一次又一次的事件中表現出極度忠誠，最終做決策時並沒有遵循自己的直覺行事。”伍德克認為，習近平“想要一個沒有爭論的團隊，現在就可以把他的想法付諸實際行動”。

因此，伍德克說，外企必須準備好迎接新的政策：一個並非側重經濟，而是側重穩定和控制、並追求財富分配和更大程度平等的政策。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E4%BA%BA%E7%89%A9%E6%9D%8E%E5%BC%BA-%E4%BA%B2%E5%95%86%E5%8A%A1%E5%AE%9E%E6%B4%BE%E8%BF%98%E6%98%AF%E5%AF%B9%E5%85%9A%E5%BF%A0%E8%AF%9A%E6%B4%BE-11667449507