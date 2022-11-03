中國廣建大食堂 引發“大躍進”還是大倒退爭議

中國/供銷社/大食堂

繼擴充供銷合作社規模後，中國部分地區近來開始設立“社區食堂”，令人想起昔日的國營食堂或公社食堂，引發議論。基層官員指這只是加強“社區服務”；有人則擔心是在開倒車。

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中國部分地區近來開始設立“社區食堂”，令人想起昔日的國營食堂或公社食堂，引發議論。據中央社署名邱國強今天報道稱，面對中國社區食堂遭指開倒車，官員稱服務長者非大鍋飯。

近來被廣為議論的“國營食堂”一詞，指的是在中國基層社區廣建公營（或公辦民營）的廉價或某種程度免費的中小型食堂。這與市面上為數不多、但一直存在的公營中大型餐廳，屬於不同概念。但綜合中國媒體及網絡訊息，近來有新設立的社區食堂，直接掛起了“國營食堂”的招牌，相關人員並在門口歡呼“開業了”，引發注意。加上供銷合作社近來大舉擴充及徵才，讓外界產生政策上是否倒退到計畫經濟時代的聯想。

針對外界議論，特別是將“社區食堂”與人民公社時代廣設的大鍋飯式“公社食堂”產生聯想的質疑，有基層官員解釋，現在辦的“社區食堂”主要是為服務社區老年人，解決他們的飲食問題，是“社區服務”的一環，不是搞“大鍋飯”那一套。

中國住建部、民政部10月31日印發“關於開展完整社區建設試點工作的通知”，要求各地試點完善社區服務設施，規畫建設幼兒園、老年服務站、醫療服務站等項目，並配建便利店、菜店、食堂、藥店、家政服務網點等便民商業服務設施，為居民提供“一站式”服務。這項通知並要求各縣級市、區選取3至5個社區，展開“完整社區”建設試點，並於2年後在全國推廣，建設對民生服務“大包辦”的項目，其中即包括“社區食堂”。

據明報消息說，今年7月間，湖南、湖北、山東、雲南等省的部分居民小區，已開始出現自助餐式的社區食堂。經營模式則是由當地街道辦出資，再委由官方批準的餐飲業者經營，定價略低於市面飯館。其中一些地方即標榜“國營食堂開業”。

明報引述香港時事評論員劉銳紹則向明報表示，由於中國經濟收縮，地方上的物資和民生供應鏈可能出現不足，官方必須防止出現危機，影響社會穩定。因此，“國營食堂”可能是調配物資、管理社區的應變方式。但如今含外資在內的民營經濟佔GDP比重可觀，中國已不可能全面恢復計畫經濟。

中央社說，美國南卡羅來納大學教授謝田則向自由亞洲電台指出，“社區食堂”和供銷社都是國有壟斷企業，會慢慢控制所有商品來源和上游農產品，操控價格，擠壓民營小企業、菜市場、餐館的空間，是“國進民退”的又一象徵。若國家出現食品供應等經濟上或其他危機，供銷社和食堂便有穩定民情和社會局面的用處。