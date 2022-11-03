中國服務業數據報萎縮 劍指“清零”

中國/清零/服務業報告萎縮

一段視頻顯示，2022年10月29日星期六夜晚，在中國中部的河南省鄭州，人們帶着行李箱和袋子離開富士康綜合大樓。

今天公布的一項中國經濟獨立指數顯示，由於新冠病毒疫情清零政策繼續打擊消費和旅遊，中國的服務業在10月份再次報告收縮。

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據法新社消息稱，中國服務業活動進一步萎縮。由IHS Markit計算並由財新傳媒集團發布的採購經理人指數（PMI）在10月份為48.4點，而上個月為49.3點。9月，該指數自5月以來首次跌破50，反映了經濟服務業活動萎縮。

然而，8月份，中國服務業活動仍處於2021年以來的最高水平之一，服務業曾顯示復蘇。在6月和8月之間，這個包括旅遊、運輸和餐飲業的服務部門出現了強勁的復蘇。

法新社說，儘管中國的新冠病毒疫情程度遠低於世界其他國家，但中國仍然嚴格遵循清零戰略。這一政策涉及到一旦出現陽性病例就進行多次禁閉，幾乎每周都要進行幾次強制性的PCR測試，甚至是隔離。

最近，隨着中國新冠陽性病例數量的增加，這一清零措施被加強，例如，在發現爆發新冠陽性病例後，周三決定將位於鄭州（中心）的生產世界上大多數蘋果手機的工廠周圍地區禁封一個星期。

綜合服務業和製造業的綜合指數在10月份也有所下降，從上個月的48.5點下降到48.3點。

據該報道，北京已經為自己設定了今年國內生產總值增長5.5%的目標。但許多經濟學家懷疑它能否實現，因為清零戰略阻礙了復蘇。