中國發射“夢天”成功後 長征五號火箭殘骸卻尋無軌跡引憂

中國/太空開發

中國於 10 月 31 日順利發射了長征五號 B 遙四運載火箭，根據追蹤，該火箭的殘骸預計將在亞洲時間11月5日凌晨，美東時間 11 月 4 日晚上 10 時 21 分重新進入大氣層，過程約 16 小時，將不受控制地重返地球。專家表示“預測不到有 10 層樓那麼大殘骸將在哪裡墜落”。

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據新頭殼今天報道稱，中國於 10 月 31 日順利發射了長征五號B遙四運載火箭，該火箭的殘骸預計將在美東時間 4 日重新進入大氣層。 專家預計在墜落地球的過程中，約 24 噸重的火箭助推器會剩下 20%至 40%。代表中國火箭的殘骸將第 4 次威脅到地球人類的生命和財產。專家們估計大約有 10 層樓那麼大的殘骸會撞上地球。其中一些可能會在穿越大氣層時燃燒，但部分體積太大的殘骸並不會完全解體。

據美國航空航天公司（Aerospace Corporation）軌道碎片和再入研究中心（CORDS）的項目負責人亨寧（Gregory Henning）表示，數據和模型中仍存在太多的不確定性，因此無法做出預測。隨着火箭體高度的降低和再入的臨近，窗口將縮小，便開始顯示出着陸點的位置。但在它真正進入之前，確切的位置將不會被知道。而CORDS 的空間交通管理專家伍茲（Lael Woods）表示，如果中國願意提供有關火箭的材質和其它因素的信息，模型將更加準確。這也會使得國際可協助模擬預測碎片會如何墜落。

報道稱，而這並不是第一次中國發射的火箭殘骸讓民眾人心惶惶， 2020 年、2021 年和 2022 年 7 月都有大塊的中國火箭殘骸落回地球。2022 年 7 月初，中國火箭的部分殘骸墜落在馬來西亞和印度尼西亞，以及菲律賓附近的海洋中。

據該報道，美國國家航空航天局（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）在 7 月說，中國沒有分享碎片的具體軌跡信息，而這些信息十分重要。所有國家都應提前分享此類信息，以便可靠地預測潛在的碎片撞擊風險。