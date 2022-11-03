中英地方脫勾？紐卡素解除與中國姊妹城關係 首相考慮關閉全英孔子學院

英中/政治

隨着中英關係惡化，地方上的交流亦有脫勾之勢。英國紐卡素市議會一致通過與中國山西太原市解除姊妹城市(detwin)關係，是首個在港人組織推動下成功中斷關係的城市。組織成員指出，中國藉姊妹城市和孔子學院進行滲透，紐卡素的決定可把中共滲透的關注度帶入地方政府層面。另外，英國保安官員確認，新首相考慮關閉在英的30所孔子學院，並啟動對中國海外警局的調查。

廣告 繼續瀏覽後續

英國目前有48個城市與中國城市有「姊妹城市關係」，紐卡素市議會當地時間周三(2日)晚上討論解除與太原市的城妹城市關係，自由民主黨市議員泰萊(Wendy Taylor音譯) 提出的動議指，中國政府是「對我們維護的普世價值和遵守國際行為準則表現得毫不關切」的政權，中共對維吾爾人的種族滅絕便是一例，呼籲市議會對中共嚴重迫害人權的罪惡行徑採取行動，與太原市斷絕關係。她在辯論中亦談及中共打壓香港，而2020年實施的《港區國安法》既違反《中英聯合聲明》，亦剝奪了香港的高度自治。

最終，全體市議員通過動議，正式與太原市斷絕自1985年起訂立的姊妹城市關係。至於該市與中國海南和河南的合作夥伴關係則未有在動議中提及。

翻查資料，新近這一波由海外港人組織發起與中國城市解除姊妹城市關係的運動，由英國諾定鹹5月發起的簽名和遊行開始，6月由紐卡素接棒，到了7月，「Newcastle Stands with Hong Kong」與全球其他18個港人組織發起「斷絕中共姊妹城市關係」行動，呼籲全球163個城市響應，以阻擊中共極權主義的滲透。紐卡素是有關運動發起以來首個與中國斷絕姊妹城市關係的城市。

「Newcastle Stands with Hong Kong 」發言人K 在市議會討論前向傳媒表示，若議案獲得通過，除可把中共滲透的關注度帶入地方政府層面外，亦有助他們在英國推動相關的國會聯署，調查中共有否利用城市合作進行經濟及文化滲透。K續稱，中國能夠有恃無恐地在全球擴張，關鍵在於西方國家是否在經濟上過分依賴中國，以致默許中國慢性滲透，令其野心擴大，呼籲國際社會制止中國滲透和減少對它的依賴，以遏止中國擴張步伐。

安全大臣：研究關閉全英孔子學院

另外，英國安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat，中國譯作圖根哈特）1日在下議院回應質詢時表示，政府會關閉全英大學中的孔子學院，這是新首相辛偉誠（Rishi Sunak，中國譯作蘇納克）的競選承諾，辛偉誠認為，孔子學院對英國很多大學的自由構成威脅，會考慮關閉這些機構。

孔子學院以教育機構在不同國家開設，但被指壓制對中共的批評而惹起爭議。不過，中國否認有關指控。然而，英國下議院外交事務委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）9月時透露，正與台灣商討，引進當地華文老師，以取代英國的孔子學院。

其次，在同一個下議院會議中，凱恩斯更就被指跨境執法的中國「海外警僑服務站」提出緊急質詢。董勤達回應說，英國政府對這些未經申報的中國警察活動的報道相當關切，獲悉警方正就此進行調查，強調不會容忍任何非法脅迫他人回到原居國的行為。

非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）的報告指出，中國兩個省的公安部門在21個國家設立了54個「海外警僑服務站」。當中，英國有三個，分別設在倫敦的亨頓（Hendon）和克洛伊頓（Croydon），以及格拉斯哥，藉此對身處海外的華人異見分子進行騷擾和打壓。而與英國關係密切的愛爾蘭政府，更於10月27日要求中國關閉設於首都都柏林的「福州警僑事務海外服務站（Fuzhou Police Service Overseas Station）」，指該機構違反當地法律。不過，中國外交部否認指控，強調那隻是為海外中國公民延續駕駛執照等服務的地方。