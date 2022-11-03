中國/供銷社

在中國蟄伏已久的供銷合作社，近來因為一些地區大舉為擴充供銷社規模及徵才引發熱議。在目前的承平時期，供銷社化身為平價超市的面貌出現在中國城鎮，一般民眾感受不出它的特殊。

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據中央社署名邱國強今天報道稱，最近被熱議的“供銷合作社”，全稱為“農村供銷合作社”，簡稱“供銷社”，是中共建政後實施計畫經濟時期，以農民集資為名義在中國廣為設立。供銷社負責組織供應農村生產資料、生活用品、收購、銷售農產品，並由中國國務院設立“中華全國供銷合作總社”統籌，屬正部級單位。

中共推動改革開放後，供銷社趨於式微，1990年代更陷入虧損。其後，供銷社引進市場模式，甚至跨足農村金融業務，標榜“生產、供銷、信用三位一體”。其中，供銷社在城鎮內採取商業化經營模式，逐漸與一般超市無異，且標榜“農村直銷”及“平價”，脫去了它的特殊性及任務性。

據該報道，在北京三環外人口眾多的團結湖社區，便座落着中國供銷合作社以“便民服務中心”為名開設的生鮮超市。與北京其它民營超市相較，屬於中上規模。各類蔬菜、水果、肉類、飲料、食品種類不少，且設有攤位，販售現做的手工饅頭、水餃，以及可即食的葷素熟菜等。

由於標榜“農村直銷”，這家便民服務中心販售的食品及飲料，明顯比一般賣場便宜。像是現包的素食水餃，每20個僅售人民幣15元（新台幣67元），低於市售的20元以上；而一瓶250克的酸奶（優酪乳）僅售6元，低於市售的10元。同時還也比照一般商場設有會員制，多數商品還有更低的“會員價”。

雖然設在住宅區內，但由於當地住戶眾多，加上物價便宜，即使是上班日的下午，賣場內仍然頗有人氣。至於客層，多半是附近居民，中老年人略居多數，但也看得到青壯年的身影。

一名店員告訴記者，既然是“供銷社”，東西自然賣不貴，“政府的嘛，貴了就不叫供銷社了”。而客人也是衝著東西便宜、新鮮和離家近前往消費，不太會去管“供銷社”有什麼背景和什麼任務。

另一名北京民眾觀察，一般北京人對“供銷社”的第一印象就是“東西便宜”，其次是“統購統銷”，只有老一輩的人才知道它的淵源，其他人並不關心。但因為供銷社在北京的門市不多，加上民營超市的促銷五花八門，供銷社卻“不太行銷”。因此，一般人不太會為了貪便宜特別到供銷社購物，兩者算是“相安無事”。

中央社說，一名不願具名的北京學者向記者表示，“供銷社”和“國營食堂”在承平時期，都是方便民眾生活和消費的社經網絡。一旦出現物資短缺或如戰爭等緊急情況，它們將成為官方掌控資源的統籌網絡。因此，供銷社的存在價值，不能光以承平時期的角色來衡量。