加拿大剝離中資對稀有礦產投資

加拿大/中國/稀有礦產

加拿大政府以 "國家安全 "為由，命令三家中國公司出售其在加拿大稀有礦產公司的股權。法新社稱，加拿大剝離中國在戰略資源領域的資金與存在。

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加拿大命令中國公司剝離投資稀有礦產。根據加拿大政府2日一份聲明，被要求剝離其投資的公司是中明（香港）稀有金屬資源有限公司、承澤鋰業國際有限公司和藏格礦業投資（成都）有限公司。

法新社引述加拿大創新、科學和工業部長François-Philippe Champagne說，這一決定是在加拿大國家安全和情報機構進行全面徹底審查後做出的。部長Champagne還說：“加拿大將繼續歡迎外國直接投資，但對於那些威脅我們的國家安全和對加拿大國內外重要礦產供應鏈構成威脅的投資，將採取果斷行動。”

該報道稱，這一宣布是在加拿大宣布收緊對外國國有企業的稀有礦產投資規定的五天之後公布。

據加拿大政府上周警告說，外國國有公司對加拿大 "關鍵礦產 "的投資現在將只在 "特殊情況下 "得到批准。

加拿大官方沒有就"特殊情況"作進一步解釋與規範。

加拿大制定了一份威脅 "加拿大可持續經濟繁榮 "的31種相關"關鍵礦產 "的清單，包括用於太陽能電池板、風力渦輪機和電動汽車電池的鈷、鋰和錳。

據法新社，在過去20年裡，中國作為世界上最大的稀土生產國，在加拿大投資了數十億美元，以確保稀有金屬的供應。