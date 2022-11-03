加拿大廣播公司新聞40年北京站或搬去台灣

加拿大/中國/加拿大電台

加拿大公共廣播公司宣布，由於未能為這個新聞媒體的派駐中國記者獲得新的簽證，該新聞公司在北京派駐40年後將關閉北京分社。法新社透露，該分社的記者將去台灣繼續報道新聞派駐工作。但加拿大公共廣播公司暗示為暫時之舉，並仍然希望有一天能夠回到中國北京。

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加拿大廣播公司因得不到中國發放簽證而關閉在中國的分社。加拿大廣播公司新聞執行董事布羅迪-芬倫（Brodie Fenlon）2日說：“當我們可以很容易地在在一個歡迎記者並尊重記者的地方開設分社，在對新聞記者行使控制的國家空留分社辦公室是沒有意義的。關閉北京分社是我們最不願意做的事，但我們是被迫做出如此決定。”

加拿大電台CBC/Radio-Canada自2020年10月以來一直在為分社新記者尋求籤證。儘管與中國駐蒙特利爾領事館進行了多次交流並要求進行預約，但加拿大電台沒有收到任何答覆。

法新社說，加拿大電台的派駐記者將暫時在台灣工作。

CBC前任北京記者Sasa Petricic在Twitter上評論道，"不幸的是，CBC在北京工作了40多年後關閉了中國分社，"CBC前任北京記者Sasa Petricic在Twitter上說，"在我在那裡的五年裡，中國官方的障礙使得報道越來越困難。"據他稱，“然而，身臨其境仍然是講述中國故事的最佳方式。我希望我們會再來。”

法新社說，在無國界記者組織（RSF）關於世界新聞自由的最新報告中，中國在180個國家中排名第175。

中國外國記者俱樂部（FCCC）指出，中國政府 "在2020年進行大規模驅逐後，基本上拒絕向外國記者發放新的簽證。FCCC在其年度報告中曾感嘆道，"對中國的報道越來越多地從遠處進行。"

中國外國記者俱樂部（FCCC）不被中國當局承認。

2020年，中國命令為紐約時報、華盛頓郵報和華爾街日報工作的美國記者交出他們的記者證。法新社說，這一措施事實上等同於驅逐，因為記者證是外國記者獲准留在中國的條件之一。

北京將這一決定解釋為對華盛頓希望減少允許在美國工作的中國記者人數的回應。