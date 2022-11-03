山西襄垣女縣委書記跳樓逝世 官方定論因抑鬱想不開輕生引網絡熱搜

中國/官員被死亡？

山西省襄垣縣委書記翟衛華本月1日逝世，官方稱是因其抑鬱症想不開輕生，但有不少中國網友認為事情不單純。

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據自由時報今天報道稱，中國山西省襄垣縣委辦公室本月1日發布訃告，指縣委書記翟衛華已於本周二墜樓身亡，官方宣稱是女縣委書記患有抑鬱症，想不開才輕生。不過有不少中國網友認為事情不單純，在微博上引發熱議。

據山西襄垣縣委辦公室發出的訃告宣稱，翟衛華因為今年7月16日發生車禍，傷勢嚴重，在住院治療期間發現其患有抑鬱症，雖然經過醫生和心理諮詢專家多次開導，癥狀仍未好轉，本月1日下午5點墜樓身亡，終年53歲。

該報道稱，訃告中並未透露翟衛華墜樓地點。

據報道，該消息一出隨即在微博上引發討論，中網友紛紛表示，“太正常了，各種事壓着，你還不能發牢騷”、“可能傷重到殘疾或癱瘓那種地步了，難免會想不開”；也有人認為事情不單純，“呵，說不定上邊的人鬆了口氣”、“不禁讓人懷疑真的是自殺嗎？”、“以前也傳過有官員在才半米深的水淹死，下班後擦窗戶離奇摔死的”。

自由時報稱，事實上，今年中國官員過世新聞頻傳，今年4月上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄在辦公室自盡；同月天津市長廖國勳也驚傳猝逝，當時網絡盛傳他也是輕生；今年7月，官方聲稱甘肅省委常委、省委秘書長周偉因病逝世，但不少消息指他是墜樓身亡；同月調任河北省副省長兼公安廳長不到2個月的劉文璽，也因突發疾病去世，不過外界都懷疑死因可能與當時鬧得沸沸揚揚的唐山打人案有關。