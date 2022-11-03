德國總理明天訪華 中國追求民主自由人士發公開信 仍希望朔爾茲停下腳步

德國/朔爾茲訪華/“請停步”公開信

德國總統朔爾茲Olaf Scholz計畫11月4日抵達北京對中國展開正式訪問。中國追求民主自由人士發表簽名公開信，呼籲朔爾茲懸崖停步，以避免向中國和民主盟友傳遞錯誤訊息。

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據中國與海外的追求民主自由人士連署的公開信，呼籲朔爾茲停下腳步。

該信如下：

致朔爾茨總理的一封信：

朔爾茨先生請您停下腳步 ！

朔爾茨先生：您好！

我們是1989年六四天安門鎮壓事件後流亡在世界各地的學生群體；藝術家、作家、詩人、知識分子群體；也包括近期從香港流亡在世界各地等有良知的中國人。 從新聞中得知，您將在11月即將訪問中國，我們感到非常吃驚。原因如下：

第一，在全世界的疫情溯源，沒有定論的時候，您訪問中國嗎？

第二，中共二十大結束，習近平利用權謀竊取權力 ，達到了第三次連續執政的目的。中共黨內的政治倫理被打破，習近平現在已經成為一個名副其實的獨裁者，這個時候您訪問中國嗎？

第三，中國新疆維吾爾種族滅絕問題，西藏人權問題，南蒙古文化滅絕問題，疫情中的“清零政策”，讓中國百姓們民不聊生，民怨沸騰的時候， 您訪問中國嗎？

第四，香港問題，中共稱“1984年中英關於香港問題的聯合聲明，已經成了歷史文件”，中共承諾的港人治港，一國兩制的50年制度不變，被習近平廢止。這個時候您訪問中國嗎？

第五，台灣問題，1911年成立的中華民國，做為一個獨立的國家，已經存在了100多年，習近平用武力統一台灣的腳步，在他的任期內正在成為現實的時候，您訪問中國嗎？

我們知道以上這些問題都是中國國內問題，與世界和德國關係不大。您此次訪問中國的是一個經濟代表團，作為政治家，您考慮和衡量過，今天的中國不僅僅是集權國家，而且正在逐步成為新型納粹式的獨裁國家嗎？您的中國之行是否會存在着經濟和政治上的風險呢？

現在的習近平政權內外交困，內鬥和民怨層出不窮。您作為全世界自由民主國家中，第一個即將訪問中國的自由世界領導人，準備向中國表達什麼觀點？

在此，我們做為有良知中國人，呼籲德國及全世界有良知的人們，加入我們的隊伍並發出聲音：朔爾茨先生，請您停下前往中國的腳步！

據簽名者有：王丹 (歷史教授，美國)。

吾爾開希 (人權活動家，台灣)。

周峰鎖 (人權活動家，美國)。

楊衛東 (自由藝術家，德國)。

王龍蒙 (電影工作者，法國)。

郭朝暉（畫家，英國)。

黃喜志 (技師，法國)。

蘇曉康（作家，美國)。

蘇雨桐（記者，德國）。

嚴歌苓（作家，德國）。

胡 平 (政治學者，美國)。

嚴家琪 (政治學者，美國)。

高 皋 (醫生，美國)。

王軍濤 (政治學者，美國)。

楊建利 (政治學者，美國)。

張伯笠 (基督教牧師，美國)。

熊 炎 (基督教牧師，美國)。

陳破空 (自媒體，美國)。

唐 凱 (六四流亡學生)。

柴 玲 ( 人權活動家，美國)。

封叢德 (政治學者，美國)。

王 文 (六四流亡學生，法國)。

白 夢 (電影工作者，大陸)。

孟京輝 (戲劇導演，大陸)。

史 航 (編劇， 大陸)。

中 野 (音樂家，日本)。

王 戴 (人權活動家，日本)。

弓 則迅 (網絡工作者，日本)。

陳淑君 (教育工作者，台灣)。

黃學濤 (法律工作者，香港)。

陳 理 (歷史學家，大陸)。

史美蘭 (教育工作者，大陸)。

茉 莉 (作家，瑞典)。

傅正明 (作家，翻譯家，瑞典)。

王國興 (人權活動家，荷蘭)。

魏京生 (人權活動家，美國)。

相 林 (人權活動家，日本)。

吳 泓 (經濟學者，挪威)。

張國亭 (政治學者，丹麥)。

史方旗 (作家，捷克)。

李 震 (記者， 匈牙利)。

潘永忠 (人權活動家，德國)。

費良勇 (核子工程師，德國)。

瑪麗亞 ( 導演，西班牙)。

成斌麟 ( 人權活動家，挪威)。

朱紅億 (慈善活動家， 法國)。

石 琳 (藝術評論家，大陸)。

冉 娜 (作家,柬埔寨)。

李淑蘭 (教育工作者，大陸)

馬雁玲（退休官員，大陸）

高 健（前體操教練，大陸）

陳珮西 （ 英國 ）

周薇 （ 財務工作者，英國 ）

方伯格 （ 英國 ）

飛飛 （ 香港）

張美琪 （ 香港 ）

邵國強 （ 大陸）

許誌慶 （ 大陸 ）

馬力克 （英國 ）

歐若拉拉 （ 英國 ）

王靈靈 （ 日本 ）

陳傑夫 （ 英國 ）

劉芳 （ 日本 ）

董力 （日本 ）

任克 （ 日本 ）

呂偉 （ 澳洲 ）

翠鳥王 （ 日本 ）

索菲亞 （ 澳洲 ）

陳蘭 （ 澳洲 ）

幽蘭 （ 澳洲佩斯）

Yoyo （ 作家，澳洲 ）

章玉 （ 大陸 ）

林玉蕭 （ 大陸）

迪文 （ 澳洲 ）

白雲 （ 大陸 ）

孫一峰 （ 大陸 ）

趙誠敏 （ 大陸 ）

Richard Li （ 美國 ）

王蕊 （ 大陸）

陸白雪 （ 大陸）

倪慧 （ 大陸 ）

王明亮 （ 大陸）

殷向南 （ 大陸）

傅邦德（大陸）

宇宙大觀（ 畫家，日本 ）

張吉惟 （大陸）

林國瑞（大陸）

林玟書、(大陸）

林雅南、（大陸）

江奕雲、（大陸）

劉柏宏、（大陸）

阮建安、（大陸）

林子帆、（大陸）

夏志豪、（大陸）

吉茹定、（大陸）

李中冰、（大陸）

黃文隆、（大陸）

謝彥文、（大陸）

傅智翔、（大陸）

洪振霞、（大陸）

劉姿婷、（大陸）

榮姿康、（大陸）

呂致盈、（大陸）

方一強、（大陸）

黎芸貴、（大陸）

鄭伊雯、（大陸）

雷進寶、（大陸）

吳美隆、（大陸）

吳心真、（大陸）

王美珠、（大陸）

郭芳天、（大陸）

李雅惠、（大陸）

陳文婷、（大陸）

曹敏侑、（大陸）

王依婷、（大陸）

陳婉璇、（大陸）

吳美玉、 （大陸）

蔡依婷、（大陸）

鄭昌夢、（大陸）

林家綸、（大陸）

黃麗昆、（大陸）

李育泉、（大陸）

黃芸歡、（大陸）

吳韻如、（大陸）

李肇芬、（大陸）

盧木仲、（大陸）

李成白、（大陸）

方兆玉、（大陸）

劉翊惠、（大陸）

丁漢臻、（大陸）

吳佳瑞、（大陸）

舒綠珮、（大陸）

周白芷、（大陸）

張姿妤、（大陸）

張虹倫、（大陸）

周瓊玟、（大陸）

倪怡芳、（大陸）

郭貴妃、（大陸）

楊佩芳、（大陸）

黃文旺、（大陸）

黃盛玫、（大陸）

鄭麗青、（大陸）

許智雲、（大陸）

張孟涵、（大陸）

李小愛、（大陸）

王恩龍、（大陸）

朱政廷、（大陸）

鄧詩涵、（大陸）

陳政倩、（大陸）

吳俊伯、（大陸）

阮馨學、（大陸）

翁惠珠、（大陸）

吳思翰、（大陸）

林佩玲、（大陸）

鄧海來、（大陸）

陳翊依、（大陸）

李建智、（大陸）

武淑芬、（大陸）

金雅琪、（大陸）

賴怡宜、（大陸）

黃育霖、（大陸）

張儀湖、（大陸）

王俊民、（大陸）

張詩剛、（大陸）