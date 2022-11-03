日美韓召開緊急電話會議商討朝鮮發射彈道導彈

朝鮮/軍事

針對朝鮮11月3日發射彈道導彈，日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕、美國國務院朝鮮事務特別代表金成、韓國外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健三人，日本時間11月3日上午舉行了電話會議。他們確認，日本、美國和韓國將繼續共同努力，強化在聯合國安理會加強對朝鮮實施的制裁措施。

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對朝鮮連續兩天發射導彈，三位官員一致認為：“朝鮮正在以前所未有的頻率和方式進行挑釁。” “這是對包括日本和韓國在內的地區安全嚴重和迫在眉睫的威脅，也是對國際社會明確和嚴重的挑釁。”他們對此表示強烈的譴責。三方還確認了加強日美、美韓同盟的威懾和應對能力的重要性，同意進一步推進日美韓安全合作。

日本防衛省日本時間3日上午宣布，朝鮮當天上午至少向東方發射了三枚彈道導彈，全部落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

岸田首相3日上午對記者說：“朝鮮發射的彈道導彈中的一枚有可能是洲際彈道導彈。”

此前，岸田首相強烈譴責朝鮮稱：“連續發射彈道導彈令人髮指，絕不能容忍”。

此外，日本內閣官房長官松野博一表示：“政府通過駐北京使館的途徑馬上對朝鮮提出了強烈抗議和譴責。”

據防衛省估計，第一枚導彈是在日本時間當天早上7點39分左右從朝鮮西海岸附近發射的，可能是洲際彈道導彈（ICBM）。

第二枚在8點39分左右發射，第三枚在8點48分左右發射，均從朝鮮內陸發射，最高飛行高度約50公里，飛行約350公里，降落在朝鮮半島東海岸附近。

上個月4日，朝鮮發射了一枚射程約4600公里的彈道導彈，為歷來最長。據推測，它在青森縣附近飛越日本，落入太平洋日本專屬經濟區之外。這是朝鮮導彈自2017年 9月15日以來第七次飛越日本。

而僅在昨天，朝鮮就發射了至少23枚導彈。這是單日不尋常的數字，南北之間的緊張局勢正在加劇，日美韓也感到受到了很大的威脅。