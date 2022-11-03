朔爾茨

據德國電視一台和德國廣播電台報道，德國總理朔爾茨於周四下午啟程前往北京，周五將對中國進行11小時的訪問。朔爾茨由此成為2019年以來首位訪問中國的歐盟國家重要領導人

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朔爾茨計畫在北京與中國國家主席習近平和總理李克強舉行會晤。他還希望談及人權問題。人權組織指責中國有嚴重侵權行為，其中包括新疆維族人待遇和西藏人權問題。執政黨之一自民黨外交政策專家萊赫特（Lechte）就這一旅行表示，他認為，進一步加深與中國的關係沒有意義。在他看來，價值數十億的進一步投資目前還不可能。“通過貿易實現變革”的時代已經過去，習近平主席可以終身執政已清楚地表明了這一點。

在朔爾茨總理訪問北京之前，中國政府強調了兩國之間合作的優勢，並願意提供務實的合作。中國外交部發言人說，兩國是夥伴而不是對手。過去幾十年的務實合作表明，德國和中國的共同點多於分歧。因此，彼此關係的健康發展不僅有利於兩國，也有利於中國、歐洲和整個世界的關係。但發言人拒絕對新疆維族人待遇或侵犯人權的批評，認為這是干涉內政。中國尊重人權，因此，政府拒絕受到誹謗和詆毀。

由於訪華之行備受爭議，朔爾茨總理於周三在《法蘭克福彙報》上發表文章，闡述其對華政策。他說，與中國直接對話非常重要。“雖然環境發生了變化，但中國仍然是德國和歐洲重要的經濟和貿易夥伴。我們不希望脫鉤，希望與中國脫鉤。”“但為了智能多樣化，我們將減少片面依賴。這需要分寸和務實。”“如果中國改變，我們對待國家的方式也必須改變。這時需要分寸感和實用主義。”德中關係離互惠還太遠，但德國尋求互利互惠的合作關係，並希望中國在氣候保護方面承擔更多的責任。

《明鏡》周刊報道說，朔爾茨出訪之時，德國經濟對中國的依賴越來越受到批評。但汽車工業和中型企業警告不要和中國切斷經濟關係。重要經濟界代表表示，不要草率得出結論，“現在不要砸碎任何中國陶瓷”，而是要和中國達成更多的合作協議。