朔爾茲批准中資購買漢堡港碼頭股份 美國稱勸阻 中國批美國無權干涉

中國/德國/美國/漢堡港口

中國外交部今天表示，美國“無權”干涉中國與德國合作購買漢堡港碼頭股權，此前美國警告德國不要讓中國不獲得漢堡港口碼頭的控股權。德國總理朔爾茲4日抵達中國訪問，漢堡港港口股份售中與訪問中國旅行均引發爭議。

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據路透社今天報道稱，中國今天稱美國“無權”干涉漢堡港交易。中國外交部發言人趙立堅今天在北京的中國外交部每日新聞簡報會上對記者說，美國的干涉是美國強制外交做法的表現。據趙立堅周四在德國總理朔爾茨到達北京的前一天表示，“中德務實合作是兩個主權國家的事情，美國不應該無端攻擊，也無權干涉。”

中國航運巨頭中遠集團去年出價收購物流公司 HHLA 在德國最大港口的三個碼頭之一的 35% 的股份，但德國執政聯盟對這筆交易存在分歧。但上周，德國內閣批准了中遠集團 24.9% 的股權投資，一位經濟部消息人士稱，這是批准該交易但減輕影響的“緊急解決方案”。中遠集團原本要購買漢堡港35%的股權從而獲得控股權，但是由於聯合政府中兩個政黨的反對，朔爾茨最後批准中遠集團收購漢堡港24.9%的股權，低於必須獲得內閣批準的25%股權的門檻。

報道稱，獲批的投資並未賦予中遠在管理或戰略決策方面的任何發言權。

德國總理朔爾茨計畫星期五訪問北京，成為自新冠疫情開始以來訪問中國的第一個歐盟地區的領導人。這次訪問因為他上星期批准中遠集團投資德國最大港口漢堡港而備受爭議。

此前，美國官員們證實，華盛頓曾努力說服德國政府不要將漢堡港的控股權出售給中國國營公司。據美國之音今天報道稱，美國國務院一位高級官員星期三（2022年11月2日）說，美國駐德國大使館明確表達了美國的立場，也就是中國不應該獲得控股權，“我們正努力為七個工業化國家和整個世界設立這樣的標準，這很重要。”

國務院另一位高官說，華盛頓一直在與歐盟夥伴們合作，確保中國對具有戰略意義的領域的投資必須經過審慎的評估，並對此採取適當步驟。