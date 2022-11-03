紐約時報：顯示中國走錯路的四個趨勢

紐約時報

“紐約時報”作家佛里德曼指出，在未來歷史學家眼中，2022年最重大事件或許是中國結束過去40年與西方經濟整合；在美中關係上，有4項趨勢顯示中國走錯路，以致失去美國支持。在美中關係惡化上，美國並非責無旁貸，但中國的責任要大得多。

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佛里德曼說：中國是如何失去美國支持，得先問問北京：“你們曾經不費吹灰之力，就擁有在華盛頓規模最大且最有力的遊說團體，如今怎把一切搞砸了？”佛里德曼指的是“美中貿易全國委員會”及“中國美國商會”。這些代表美國大型跨國公司的產業組織近40年來積極遊說，但如今上述遊說團體多半保持沉默。

究竟發生了什麼事？佛里德曼認為，有4項趨勢造就了這種結果。

第1個趨勢始於2003年，中國2001年加入世界貿易組織（WTO）並獲得進入西方市場的巨大免關稅或低關稅待遇時，曾承諾會簽署一項有關政府採購的附屬協議，以減少對外國供應商的歧視，卻從未做到，反而持續操控國營企業，給予補貼，同時放任中國企業複製或剽竊西方企業的智財權，並利用受保護的國內市場把事業做大，然後與那些外國企業在中國國內及海外競爭。

第2個趨勢可以追溯到1989年天安門事件之後，當時中共領導階層設法以超級民族主義壓制中國年輕人對民主的渴望。

第3個趨勢是中國採取更挑釁的外交政策，試圖在整個南海確立主導地位，讓日本、韓國、越南、印度及台灣等近鄰感到恐懼。

第4、也是最令人厭惡的趨勢是，中國未進口西方製造的有效疫苗來遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行，而是執意實施“清零”政策，利用封城及監控國家的所有新工具，包括無人機、臉部辨識系統、無所不在的閉路電視攝影機、手機追蹤等，甚至鎖定到餐廳用餐的民眾，要求他們出示二維碼供掃描和記錄。

佛里德曼說，這感覺像是習近平在防堵疫情的同時，一併防止人民追求自由的策略。習近平未能掌握半導體和mRNA疫苗等21世紀最先進的技術，這些都仰賴龐大且複雜的全球供應鏈，需要合作夥伴之間的大量合作和信任，這正是習近平過去10年揮霍殆盡的東西。

佛里德曼批評：習近平深信中國在每一件事上都能獨步全球，就像是相信中國籃球隊總能擊敗世界全明星籃球隊。

佛里曼在文末表示，他希望看到中國蓬勃發展，這對世界而言是好事，但中國人如今正走在錯誤的道路上。中國目前仍持有近1兆美元美國國債，當1/6人類在如今仍高度相連的世界中拐錯了彎，每個人都將感同身受他們的痛苦。