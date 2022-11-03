中國/林培瑞

中共總書記習近平正重蹈毛澤東時代的文革災難，美國漢學家林培瑞表示，習越來越像毛，把中國帶回狹隘思維民族主義時代，但人民開始覺悟，加上習沒有毛的魅力和腦筋，政權相當脆弱。

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據中央社今天引述消息報道稱，美國漢學家林培瑞指習近平才能不如毛澤東，並指政權相當脆弱。

中共總書記習近平在中共20大上打破前例，獲得第3個領導任期，並建構一個由忠於他的人組成的政治局常務委員會，鞏固了他作為自毛澤東以來中國最強有力統治者的地位。該報道引據美國之音消息，林培瑞（Perry Link）是美國知名漢學家，曾為當年訪問中國的美國乒乓球代表團做過翻譯，長期關注中國。美國之音2日刊出專訪林培瑞的影片，指毛澤東造成的歷史性饑荒和動蕩一度被認為給未來的中國成功注射了防止文革式災難的疫苗，但林培瑞認為實際上習近平正在重蹈覆轍。

林培瑞在影片中表示，習近平上台“這個轉折很驚人，我也沒想到”。他1979、1980年在中國大陸時，是傷痕文學時期，也是“粉碎四人幫”的時候，當時他問文革會不會再出現？幾乎所有的中國朋友、作家教授等等，都表示“絕對不會再出現，打了疫苗針，不可能再發生”。

林培瑞說，但現在習近平跟毛澤東時代越來越像。今天在網絡看到很像文革的口號，“讀習主席的書、聽習主席的話”，是毛澤東的調子，毛澤東就用那個模式、那些字一樣。林培瑞指習近平“把中國帶回毛時代的那種狹隘的思維，加上民族主義，這是相當可怕、相當糟糕的一件事情”。

據該報道，不過，林培瑞分析習與毛2人有根本上的不同，認為毛澤東比習近平聰明，更有魅力，此外毛比習有深度，“非常討厭的深度，可是至少有深度”，“我不覺得（習）是有份量的知識。怎麼勾心鬥角、政治把戲他會，可是更廣泛的知識問題，我覺得他沒有東西”。

中央社引述報道稱，除了2人特性不同外，林培瑞認為2個時代也不同，指毛時代老百姓的覺悟沒有現在多。21世紀初開始，中國老百姓有一種權利的概念，“我有權利，我能夠表達我的看法”，習面對的社會比毛的“困難得多、調皮得多”。林培瑞說，再加上習近平沒有毛的魅力和腦筋，“我並不覺得他是永久的，我覺得他的政權相當脆弱”。