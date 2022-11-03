美媒：為救孟晚舟 習近平親自指揮布局下達百多次命令

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華爾街日報今（3日）揭露，為迫使美加釋放華為財務長孟晚舟，中國抓捕囚禁2名加拿大公民。為此，美加中3國展開祕密“換囚”談判，傳出習近平下達100多道指令，還親自與美國先後2任總統討論換囚事宜，經過3年的絕密談判，最終達成協議。

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據自由時報今天報道，美媒揭華為孟晚舟換囚秘辛，指習近平曾下達100多道指令。

《華爾街日報》今天撰髮長文，曝光華為孟晚舟換囚內幕及美中角力的轉折點。該報稱，早在2018年8月，美國檢方針對華為和孟晚舟的指控及逮捕行動準備就緒，但一直保密，直到孟晚舟在一個他們有能力採取行動的國家落地。據該報，2018年12月1日，孟晚舟走進香港國際機場時，美國情報人員通知時任美國總統特朗普的國家安全顧問波頓（John Bolton），“孟晚舟上路了”。當孟晚舟抵達加拿大溫哥華機場時被捕，美國要求加拿大政府協助將她拘留，並指控孟晚舟涉嫌銀行詐欺。

該報指出，引渡孟晚舟的請求是美國政府以加密文件形式發給加拿大，加拿大當局花了1天多時間才解密。

孟晚舟被抓時，特朗普和習近平正在布宜諾斯艾利斯舉行晚宴，兩人似乎都不知道孟晚舟被捕事宜，坐在特朗普身邊的波頓也沒有提及此事。幾天後，特朗普在白宮的一個聖誕晚宴上質問波頓，“你為什麼要逮捕孟晚舟？”

而習近平12月6日回到北京後，中共外交部官員向他通報了孟晚舟被捕的情況，習近平覺得自己被美國欺騙侮辱，因為習近平剛剛同意採購更多的美國食品和能源。

據該報道，為了報復孟晚舟被抓捕，中國公安部向習近平提供了一份加拿大人名單，習近平從名單中挑選了兩個人，作為交換孟晚舟的人質。

後來，中美官員曾就交換囚犯進行會面，雙方談判失敗。直到2020年疫情蔓延，美國FBI逮捕了5名中國研究人員，這5人大多被指控在簽證申請中撒謊。這促使中美雙方再次就“換囚”進行祕密協商，以7名中國人換7名美國人外加上述兩名加拿大人，但談判又失敗。

該報道稱，拜登上台後，習近平視孟晚舟案為美中關係修復的障礙之一，習近平指定外交部副部長謝鋒結束這個僵局，並為此下了100多道指示。

2021年7月，美國司法部撤銷了對5名中國研究人員的指控，緩和兩國的緊張關係。幾天後，中共外交部副部長謝鋒與美國副國務卿Wendy Sherman會面。Sherman表示，如果孟晚舟與美國檢方達成和解，美國國務院不會阻止孟晚舟回到中國。

該報道稱，2021年9月24日清晨，2名加拿大人戴着手銬、矇著眼睛抵達天津機場。與此同時，孟晚舟在溫哥華機場登上返中專機。