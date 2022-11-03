美聯社：拜登正面臨一個不可測的習近平時代

20國峰會

美中關係緊張之際，中國國家主席習近平進入第三個任期。美聯社報導稱，拜登政府正對權力擴大的習近平展開評估，華府方面愈來愈擔心，未來雙方關係可能變得更加困難和不可預測。

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報導稱：習近平如今大權獨攬的狀況，從毛澤東以來不曾有過，美國已經更新國防及國安策略，反映中國已被美國視為最強軍事、經濟對手。

拜登總統曾經自豪表示，自從十多年前初次見面以來，他與習近平的交情一直不錯，當時拜登為美國副總統，習近平則是國家副主席。美聯社指出，但拜登現在面臨的習近平權力已經增強甚多，即使遭遇經濟、外交困境，習近平也決心要鞏固中國的超級強國國際地位。

美聯社的報道引述華府智庫“戰略暨國際研究中心”(Center for Strategic and International Studies)中國研究主任布蘭切特(Jude Blanchette)分析：“我們並沒有回到毛澤東時代。習近平不是毛澤東。”“不過我們確實進入了新領域，若從中國政治體制的穩定與可預測來看，我們同時也進入了變化莫測的領域。”

20國集團(G20)峰會11月在印尼舉行時，拜登與習近平可望舉辦會談。外界期待這場會晤已久。白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)指出，美國要與中國討論的議題非常多。他表示：官員已經開始為元首會面預做安排，只不過是否會面還未確定。

芝加哥大學政治系教授楊大利(Dali Yang)指出，經過幾個月的對立之後，美中關係如今出現了有助於穩定發展的因素。外交部長王毅與中國駐美大使秦剛是兩位最熟悉華府的中國外交官，兩人在中共20大雙雙進入最新一屆中央委員會，可望為美中關係帶來延續性。