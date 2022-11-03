許家印香港豪宅遭查封

中國/房地產/許家印

土地註冊處的記錄顯示，陷入困境的中國恆大集團董事長位於香港著名的山頂住宅區的一座豪宅已被貸方中國建設銀行查封甚至沒收。香港媒體稱，這是許家印在香港的個人資產被沒收的第一個案例。

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據路透社今天報道，中國恆大董事長香港豪宅被銀行查封。一份文件顯示，中國建設銀行（亞洲）於 11 月 1 日任命接管人接管這座 5,000 平方英尺（465 平方米）的豪宅。

路透社說，恆大拒絕置評，無法聯繫到董事長許家彥。建行（亞洲）沒有回應置評請求。

這家違約的中國房地產開發商背負着超過 3000 億美元的總負債，中國恆大在中國大陸和香港的許多資產已經被債權人沒收。

在線新聞媒體 HK01 周四首次報道了這棟豪宅的止贖，稱其現在價值 7 億港元（8900 萬美元）。該報告說，這可能是已知的首例許在香港的個人資產被沒收的案例。

據HK01去年報道，許家印的這座豪宅可將香港城市閃閃發光的摩天大樓一覽無餘。

據香港土地註冊處稱，許家印在山頂的同一開發項目中擁有另外兩套豪宅，這些豪宅已於 2021 年 11 月抵押給歐力士亞洲資本有限公司，具體金額未披露。但最新記錄顯示，這兩處房產尚未被沒收。

恆大在香港的主要資產，包括總部和一大片農村土地，今年都被債權人沒收了。