雖然事主登20大主席台 世網主席稱仍希望中國當局對彭帥的指控進行調查

中國/彭帥

國際女子網球協會(WTA)主席兼首席執行官史蒂夫·西蒙(Steve Simon)在接受美聯社採訪時表示，他仍然希望中國當局能對彭帥的指控進行全面而透明的調查。目前他還不確定國際女子職業網球巡迴賽何時會返回中國，但計畫在明年初做出決定。

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據美國之音今天引述美聯社消息報道稱，WTA主席指仍希望中國當局對彭帥的指控進行調查。

去年，出於對女子網球運動員彭帥安危的擔憂，WTA暫停了所有在中國的賽事。現年36歲的彭帥是溫網和法網的雙打冠軍。她去年11月2日在微博發文，披露自己與70多歲的中共政治局前常委、前副總理張高麗的多年關係以及被迫發生性關係的經歷。彭帥在發出這則很快被刪除的訊息之後很快從公眾視野中消失。她再也沒有出過國，曾在北京冬奧會期間有幾次官方安排好的露面。有關彭帥與張高麗的消息和議論在中國網絡被嚴厲封殺。

中國共產黨最近召開二十大時，張高麗坐在主席台上。

據該報道，西蒙希望能對彭帥的指控進行全面而透明的調查，且要求獲得與彭帥溝通的機會，但這兩個要求至今未能實現。

深圳原定於2019年到2030年間舉辦WTA決賽，但由於新冠病毒大流行，2020年和2021年的賽事未能在中國進行。西蒙說還不清楚2023年會如何，但他保證在“明年第一個季度結束前”做出決定。他告訴美聯社：“我們希望那會是我們要去的地方，但是顯然還有一些問題要解決。”

WTA主席西蒙提出了兩個問題：彭帥的情況和新冠防疫限制措施。他告訴美聯社：“我們確實需要解決彭帥的問題。......她很安全，這一點讓我們感到安心。而且我們知道她人在北京，這很好。那就是我們想要的。但是我們所要求的調查依然沒有肯定答覆。真實的故事到底是什麼？這就是我們想知道的。到底發生了什麼？她顯然鼓足了很大勇氣才站出來說這些話。其中涉及的原則與我們組織所支持是完全一致的。我們想要的是調查到底什麼發生了，沒有發生什麼，然後做出妥當的處理。”

據美國之音說，18歲的美國女子網球職業選手可可·高夫(Coco Gauff)對美聯社說：“我所能做的就是想着她，希望彭帥過得好。我們被告知她過得很好，但誰知道呢。”