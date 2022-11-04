專訪萬潤南：為什麼說習近平把中國帶入至暗時刻

中共二十大之後

中共二十大閉幕式上為什麼會出現習近平前任胡錦濤被公開羞辱的場面？中共最高層為什麼變成清一色的習家軍？習近平治下的中國，前景會越來越晦暗嗎？在海外流亡的中國改革開放時代最著名的民營企業家四通集團創始人萬潤南先生看來，習近平不光防疫清零，“經濟清零”，二十大上還完成了反對派清零，團派清零，紅二代清零，一句話，他在“準備打仗”。

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法廣：『民報』九月份報道過您對二十大的預測，您指出習近平的權力將更加集中，且對中共政治局常委人選您也有相當精準的預測。大多數觀察人士都指出習近平會連任，但二十大還是出現了一些意想不到的局面，您現在覺得這一局面符合您的預測還是比您想象的結果更壞？

萬潤南：應該說對任何一個事情的前景和預測都有三種情況，一種是樂觀的，一種是悲觀的，還有一個就是取中間值。二十大召開之前，有各種傳言和預測，許多人希望出現最好的結果，即習在各方壓力下放棄連任。這可能就是當時流傳習下李上的背景。按照共產黨內部有關的規定：七上八下，同一個職位頂多隻能連任兩屆，即使共產黨是一個幫派，也有幫規，習也應該遵守。還有一個就是取中間值，也就是出現一個各方勢力妥協的結果，習一心想連任，可繼續連任，但組成的新班子能夠對習的權力形成某種制衡，所以有“三加四”，“四加三”的說法，新舊搭配，讓習過渡一屆，然後由年輕的上來繼任。也就是改革派、團派跟習派之間有一個平衡，最理想的就是制衡的力量多一些，不能一個人說了算。否則對中共，對國家都很糟糕。悲觀值或者說最差的一個結果是什麼，習不光連任，還可能要繼續連任下去，形成終身制。而新的領導機構全都是他的親信，把所有反對的聲音都消除掉。傳言也好，說法也好，總之反映了某種民意。民意一般是橄欖形的或者是棗核型的，兩頭小，中間大，最好的可能很小，最壞的可能也很小，一般的結果是各種力量妥協，取中間值。所以後來傳出了各種方案。但最後的結果我們都看到了，是一個最壞的結果，習不光連任，還可能要連任下去，而且，整個班子全是他的親信，習家軍來組成習天下。這種結果，會把中國帶到至暗時刻。

法廣：果然出現了你所認為的那種最壞的局面，如果我們追溯中共統治歷史的話，這種情形似乎也很少出現，即使在毛澤東時期，甚至毛晚年，他已經很昏聵了，也沒有做到完全清一色。習為什麼做到這種地步，即使為了黨國的“長治久安”也應該顧及一點表面的平衡？

萬潤南：我記得很清楚，毛澤東把“劉鄧司令部”打倒了，召開中共九大，毛坐在中間，左邊是林彪和一大幫中央文革新貴，右邊是周恩來以及一群老幹部。我當時寫了一首詩，叫做“奸雄能臣兩邊排”，講的就是九大。一邊是奸雄，一邊是以周恩來為代表的治國能臣。所以毛還是要搞平衡。像習這樣搞一統天下是少有的，某種意義講也是最危險的。但是他為什麼要這麼做呢？四個字：準備打仗。這是一個戰時內閣，完全一邊倒，不允許不同聲音。包括現在搞的清零封控，他在考慮怎麼在戰時搞社會控制，搞供銷社等等，搞戰時經濟。習為什麼要搞戰時內閣，他確實感到不可避免會有一場跟美國的正面衝突。這不光是習這麼想，美國最新公布的國家安全戰略，認為北京對世界現有秩序的威脅最大，美國的軍方、美國的智庫也有十年內可能跟中共有一場決戰這樣的討論。

法廣：假如真的出現這一決戰的局面的話，那也是習近平自己一步步把大家引上一個決戰的局面？沒有人想要戰爭？

萬潤南：不完全是。這種價值觀的衝突，制度的衝突，整個世界秩序到底是誰在主導，這方面沒有妥協餘地的。在川普與拜登競選總統的時候，我曾經講過，這實際上是三個層次的問題，第一個層次是整個世界要繼續全球化還是要逆全球化，拜登和美國的精英們是要繼續全球化，而川普則要美國優先，要退群，要縮回去。第二個層次就是對全球化本身的質疑，到底什麼是全球化？本來這不是一個問題，方勵之當時講要“全盤西化”，其實就是“美國化”，美國是全球化的標準。但是在中國改開以後的三十年裡，實際上有幾次機會都給美國錯過了。從克林頓開始，就已明確表示對中共要警惕，但他後來變了。小布什時期，發生了九一一，又遭遇2008年的金融危機，幾次關頭都錯過了遏制中共的機會，然後中共壯大了，壯大以後，本來沒有疑義的全球化出現了問題：全球化到底是美國化還是中國化，中國現在提出一套標準，什麼制度自信，什麼要建立“人類命運共同體”，“一帶一路”等等，所有這些實際上是在用自己的一套模式來改造世界，就是說對現有秩序提出挑戰。為什麼我們剛才提到對決不可避免，你看現在提到脫鉤，提出芯片制裁，高科技制裁，從貿易戰打到高科技戰，政治戰已經開始了，軍事是政治的延續，更何況有一個節點，這個節點就是台灣問題。

二十大顛覆了七中全會的結果

法廣：讓我們回到開頭的話題，如果說如你所言二十大出現了一個最壞的結果，那有一個場面應該是這一最壞結果的象徵，一個讓海內外，讓西方輿論特別驚異的一個場面，甚至有些政論家稱，中共二十大會很快被忘記得一乾二淨，二十大上中共前任總書記胡錦濤被“請走”的那個戲劇性場面，對，您說的那個被強制送走的那個場面恐怕難以忘記。因為大家很明顯地看到，胡錦濤是不願意離開會場的。華爾街日報通過對一個個畫面仔細解析，認為造成這一局面是習近平授意的結果。胡錦濤是習近平的前任，他向習近平交班時裸退，被贊之為高風亮節，您判斷到底發生了什麼事？

萬潤南：比較靠譜的一個前因後果我認為應該是這樣的，二十大要產生一個什麼樣的班子，在十九屆七中全會已經達成一種妥協，二十大的結果是對七中全會達成的這一妥協的一個顛覆。按照中共的習慣做法，大會要通過的東西，實際上是在“小會”上形成，到七中全會經過各方妥協達成了一個決定，二十大也只是大家舉手，通過這個決定就行了。可以認為這次二十大實際上推翻了七中全會的結果，否則就解釋不了胡錦濤為什麼感到壓抑，後來又被強制離場。而且為什麼李克強、汪洋這些人都一動不動？我根據自己對中共內部運作的了解得出的判斷是，有可能發生了這麼一件事情，在七中全會達成了一個妥協方案，這個方案接近所謂四加三：習近平連任總書記，已當了兩屆總理的李克強像當年的李鵬一樣，當委員長，汪洋當總理，把胡春華和丁學祥兩位六零後作為下一屆的接班人，趙樂際年齡不到繼續留任，王滬寧當政協主席。當時包括紐約時報在內的外媒以及香港的『南華早報』都提前報到了幾個相互略有出入的預測版本，這也符合共產黨的傳統做法，他們有意識提前對外放風，免得會感覺突然。胡錦濤是知道七中全會達成的妥協結果的，二十大開幕時，一切如常，閉幕時突然變了，變的原因應該出在中間的兩次小組會，會議第一天是公開的，第四天也是公開的，中間兩天是小組會，小組會是閉門會議。閉門會議名義上是討論二十大政治報告和修改黨章，但要害是討論第二十屆中央委員名單。七中全會提出了一份二十屆中央委員的候選名單，這個名單應包括李克強、汪洋，胡春華在內。道理很簡單，首先必須當選中央委員，然後在二十大一中全會上，才有可能當選政治局委員，當了政治局委員才有可能當常委。這個名單胡錦濤應該是看到的，放心了，大家妥協了。也就是習近平可以連任，但是權力要平衡。問題是胡錦濤並沒有出席這兩天的小組會，這兩天小組會發生了一個什麼事情，發生了一個所謂共產黨“發揚黨內民主”進行差額選舉，把李克強和汪洋給“差”下去了。

我為什麼會在二十大前預感會出現一個最壞的結果呢？為二十大物色黨代表的各省市黨代會開完會後都有一個關於黨代會的報道，這個報道裡面清一色講的是“兩個確立”，“兩個維護”，關鍵的一點是要維護習的核心地位不能動搖。我看到以後，感覺到一個潛在的問題是你不表忠心就當不了黨代表，所有的黨代表必須都是“習家軍”。在小組會議上，他們搞了這樣一個差額選舉的名堂，讓代表們“充分發揚民主”，把“最該選”的選上去，這個名單就是二十大閉會之前要舉手錶決的最後名單，而這個名單是等額選舉。那兩天的閉門小組會上發生了什麼？應該是小組提出的名單把李克強和汪洋等人排在了最後，新華社有一個名叫“中共中央新一屆領導機構產生紀實”的報道可以佐證，該報道稱有些領導人高風亮節，主動提出退。怎麼可能有這種情況呢？應該是李克強汪洋他們看到小組提出的名單上他們得票都是最少的，所謂“主動退選”不過是不要自取其辱。因此可以說，習在二十大黨代會上，對七中全會形成的格局進行了顛覆，顛覆了七中全會各派擺平的一個結果，其實就是一個政變。

法廣：所以在您看來，胡錦濤那天的表現就與七中全會妥協的結果生變有極大的關係，讓他感到很震驚？

萬潤南：七中全會的結果胡錦濤知道，第一天開會時發下來的名單他也看到了，最後參加閉幕式，對中央委員名單表決時，胡錦濤發現裡面沒有李克強汪洋的名字了，當然提出了異議。前兩天小組會議發生了什麼事情，胡錦濤是不知道的，李克強、汪洋知道，但他們不能說任何話，而且他們的退出選舉是以“高風亮節”的形式完成的，以免自取其辱，所以他們不可能說什麼。誰那麼大膽，把原來七中全會約定的一個結果給顛覆了？我認為，沒有習的同意，底下那些人是不敢做的。當然還存在一種可能，也不用習開口，底下這些人會主動“迎合”。還有一種可能，把李克強汪洋等人拉下去，另外一些人才有機會上去，所以底下的這些人也有積極性。李克強假如還佔着委員長的位子，汪洋還佔着總理的位子，那些給習擡轎子的人往哪裡擺？更何況他們在黨代會上佔據着絕對多數。這就是民間所說的“吃相很難看”，不妥協，佔盡風頭，不給對方一點餘地。經過文革的人都知道，這就是紅衛兵政治。

法廣：胡錦濤被趕走的那個場面是最驚人的了，而胡春華，作為胡錦濤隔代指定的接班人，本來如您所說的那個幫規還正常的話，他應該在二十大接總書記的班了。中央委員會委員名單公布時，有他的名字，所以一些西方媒體還在推測，胡春華還存在着一絲進入政治局常委會的可能性，結果發生胡錦濤被強制送走那一幕之後的第二天，也就是緊接着二十大之後召開二十屆一中全會的10月23號，出現的結果是胡春華不僅未能進入常委會，連政治局委員的位子都丟掉了，這又是為什麼？習近平這是給胡錦濤和元老們一點顏色看？

萬潤南：這個邏輯很簡單，政治局是由新一屆中央委員來選，但是中央委員會幾乎清一色的習家軍，在這種情況下，胡春華還有機會進入政治局嗎？牆倒眾人推，大勢所趨了，“我們黨內民主選舉嗎”，黨代表迎合了習近平的意思。都是習的一片天下。

紅衛兵政治的特點就是贏者通吃，不給對方留一點餘地。黨代表在選中央委員過程當中是這樣，中央委員在選中央政治局委員時當然也是這樣，從這個思路去看，胡錦濤為什麼表現出壓抑，為什麼要把他強制性離場，這個前因後果，起碼在邏輯上跟這個結果是符合的。而胡錦濤當時的表現也是很自然的，前後名單不符，他當然要提出疑問，一開始栗戰書壓住不讓看，然後胡要拿習的名單，被習壓住。所以才有這麼一幕。胡錦濤是文革前的大學生，他們這批人跟紅衛兵政治的區別在哪裡呢？一個還是有底線的，另外一個是沒有底線的，習近平就是沒有底線。

法廣：習至少可以顧及一點面子，比如說，自己的前任胡錦濤要走，他可以裝模作樣地站起來握個手，別的人，比如李克強等人，老上級要走了，可以站起來送行，他們都一個個像殭屍？

萬潤南：我認為習近平也沒想到胡會當面表示出疑議，對他們來說這一切發生的也很突然，他們本來想把他糊弄過去，他們希望胡錦濤最好是糊裡糊塗地跟着大家舉手就完了。所以出現了名單壓着不讓胡錦濤看等戲劇性卻帶有強制性的場面，某種意義上講這是一個意外，但他們肯定做了預案，如果發生意外，掐掉麥克風，把人帶走。

胡錦濤遭遇的情況不少人評論是咎由自取，的確，權力是需要制衡的，不制衡的權力，一定會腐敗，絕對的權力絕對的腐敗，胡本來有機會，保持一個對習近平進行制衡的條件，他自己放棄了，最後自取其辱。

法廣：我們訪談開始的時候，您提到現在已變成習家天下，二十大出來的這個班子是清一色的習家軍，您認為中國正在進入至暗時刻。其實中國面臨的環境已經很不樂觀，經濟萎頓，今年的經濟增長可能是幾十年以來最差之一；對外也相當孤立，與美國的對立嚴重到幾十年未見的地步，那麼，在二十大誕生的這個習黨中央領導下，中國的前景是什麼？

萬潤南：前景很黑暗，經濟上現在面臨的形勢是，大批的外企撤走，脫鉤。日本的東芝，韓國的三星，美國的蘋果，郭台銘的富士康組裝廠等一大批科技產業，或已撤走或準備離開。這些企業的收入差不多佔了中國出口總額的百分之五十，中國的貿易順差、出口創彙基本依賴這些外企，他們一走，起碼百分之五十的出口順差就沒有了。那麼，你將來的順差在哪裡呢？也就是說整個中國的經濟狀況不被腰斬，也將出現大幅度衰退。再加上現在所有的省市，統統是財政赤字，如何填補，靠中央財政，中央財政也是赤字。不光經濟局面嚴重，政治上現在完全是一言堂，不允許一丁點反對聲音。還有動態清零，對社會，對民間的嚴厲控制，這就是所謂的至暗時刻。那麼，習為什麼要把中國帶到這種時刻，為什麼呀？他的腦子裡真的是要準備打仗。在他們看來，經濟不是大問題。打完仗再說，戰時經濟，只要保證你能夠吃碗飯，不發生餓死幾千萬人的悲劇就可以了。一些具體措施顯示習在朝這個方向走，他為什麼要恢復供銷社？公務員在精簡，供銷社卻在招工，稅務局在招工？還有一種可能不能排除，他們會發行新版人民幣，替換老幣，換的過程中，說不清來源的，你敢拿出來換嗎？而且，新版人民幣很可能數碼化，人民幣上都可能帶着二維碼，也就是每一張大額的人民幣去向，他完全可以用大數據掌握。你要在戰時搞什麼囤積、行賄，整個都在他的監控之下。新版人民幣的發行，我認為是早晚的事情。無形當中一下子把那些貪官污吏藏的見不得人的錢都清零了，防疫清零，貨幣清零，反對派清零，團派清零，紅二代清零，從政治、經濟到貨幣財政全部清零，為什麼呢，準備打仗。