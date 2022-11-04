暴君 殭屍 兇兆----二十大胡錦濤離席事件還在發酵

中共二十大之後

2022年10月22日，在北京人民大會堂舉行的中共第二十次全國代表大會閉幕式上，中國國家主席習近平前任胡錦濤突然被攙扶着離場，這一離奇場景在國際上產生了很大反響。

中共二十大閉幕已近兩周，習近平前任胡錦濤閉幕式上被趕走一幕太過“驚世駭俗”，產生的衝擊波還在波盪。流傳在海外社交網絡的信息顯示，這一話題在坊間，在熟人聚集的飯桌上議論不斷。

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原中共中央組織部離職幹部，現年77歲的閻淮，日前以清華大學校友身分致函習近平，要求儘快公布“學長”胡錦濤現況。閻淮在信中指出，“胡學長”的離席事件“令人費解”。當局應“迅速公開事實，立即平息混亂”。並指“離席事件”若不澄清，將嚴重影響“貴黨和我國”聲譽。

胡錦濤閉幕式上究竟為何被逐不得而知，或者是一個永久的謎，但閉幕式場面恰好對外國記者開放，世人得以直面目擊這一罕見的場面，留下的印象其象徵意義極具顛覆性，儘管胡錦濤本人對自己被逐的場面像有些觀察人士所說的“咎由自取”。歷史是有延續性的，習能走到今天，與鄧的六四屠殺，江的鼓勵官員一邊經改一邊悶聲發大財，一上台就很弱勢的胡錦濤的“不折騰”，卻在其後期突然加緊對公民社會的打壓，八九憲章起草人之一劉曉波被抓也發生在那一時期不無關聯。人們懷念那一時期只因習近平治下出現了更壞的局面，溫家寶當年以總理之身公開表達擁護普世價值和反文革的言辭在習近平時代成了天方夜譚。

有評論指，習順勢壯大了，壯大到不可一世的地步，壯大到二十大閉幕出現了讓世人驚駭的一幕，壯大到前任胡錦濤被趕走時，所有被他提拔的官員，幾乎是在場的相當一部分官員，一個個都像殭屍，呆坐着，不敢絲毫有所同情。習當然有意要製造這樣的局面，而李克強，對自己面容枯槁病態龍鐘的老領導又有何表示，胡錦濤臨走時還回過頭，似乎要跟習近平說一句告別的話，習極其漠然，胡錦濤敲敲李克強的肩膀，頗有叮囑多多保重的意味，李克強甚至連起立握手送行的姿勢都不敢表示。華爾街日報經過對胡錦濤離場畫面逐一分析，得出發生這一幕是習近平授意的結果。

二十大就這樣在本來無所期待或期待不高的世人眼中，留下來唯一難忘的一幕，胡錦濤，中共強大的前總書記有朝一日遭遇了被繼任者當眾羞辱的下場，這個動作預示了一切，緊跟着這個動作，習氏江山“水到渠成”了。水到渠成的程度甚至超出所有悲觀的預測。

有觀察人士認為，李克強、汪洋低調出局了，對他們來說，堅持到明年三月兩會，將是一場煎熬。而胡春華，這位本應在二十大接班的胡錦濤隔代指定的總書記，完全被虛擬化，甚至連政治局委員的名分都不保，胡春華未來的煎熬將大大超過李克強和汪洋，他才五十九歲。新科常委個個都在六十歲以上，這是習近平的精心安排，這意味着這個班子不存在任何潛在的接班人，在新的五年任期屆滿後，習可以為所欲為，下一次或下下一次黨代會，與二十大不同的是，所謂接任、連任、續任這些詞也將失去存在的意義，這些詞針對鄧小平的廢除終身制而言，既然任期制已經廢除，對於習近平而言，未來應是每五年開一場全場舉手一致擁護的慶功大會而已。

歷史就這樣弔詭，江曾當年拚命讓習接班完全沒有預料到後來會如此，一個被認為遭受毛迫害過的，開明的前共產黨領袖的兒子，最後竟然成了毛澤東的精神之子，輔之以現代的數字科學，其對社會的嚴厲控制將遠遠超過他的同黨前輩。

從權力的角度看，習近平達到了頂峰，從今而後，他甚至都不需要像十八大掌權伊始那樣急匆匆抓權，擔任幾十個名目交叉語義含混的小組長。從今以後，政治局都是親信，唯一可能產生的副作用是，親信們之間終究也會發生權力不均的問題，內鬥或將有一日來得更加兇猛。

從經濟的角度看，習近平十年反腐，三年嚴酷清零之下的中國已呈衰退之勢，今年的增長可能為改開幾十年以來最低之一，今後的前景也很暗淡，中共後鄧時期依靠經濟繁榮維護合法性的環境不再存在，處處高喊人民至大，江山就是人民的習近平，當人民的經濟出了問題後，潛伏的危機將無處不在。

從全球環境看，中國面臨的形勢是惡劣的，鄧小平韜光養晦的戰略完全被習近平戳穿，中美對抗的態勢更趨嚴重，而習近平與另一個夢想恢復大俄羅斯的獨裁頭子普京的同病相憐，將更加加速中國與世界的隔離。

習近平似乎意識到了問題的嚴重？新常委班子剛出台，便帶着他們奔赴延安，參觀紅旗渠，大談自力更生。習近平還恢復了已在八零後九零後幾代人記憶中不知為何物的供銷社。中國改革年代赫赫有名的四通集團創始人萬潤南認為，習不光防疫清零，經濟清零，二十大上還完成了反對派清零，團派清零，紅二代清零。

二十大胡錦濤被逐的戲劇性場面寓含了很多的意義，這一場面對志得意滿的習近平也是突如其來。有網友稱：胡前總書記離席畫面集暴君、殭屍、兇兆三位一體，有點衝擊一統天下，讓人浮想聯翩……