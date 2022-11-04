朔爾茨訪華：希望加強經貿合作 呼籲北京發揮對俄影響力結束烏克蘭戰爭

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德國總理朔爾茨4日訪問中國，分別與中國國家主席習近平、總理李克強會面。法新社報道稱，儘管西方對中國持不信任態度，但朔爾茨周五在北京"懇請"與中國展開更多的合作。德中兩國反對在烏克蘭使用核武器。朔爾茨希望中國"發揮其對俄羅斯的影響力"，以結束俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。

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法新社報道，朔爾茨周五在北京會晤中國總理李克強之前表示，“我們不贊成與中國經濟關係脫鉤”，法新社援引朔爾茨表示，"但我們也很清楚，(雙方的經濟關係）涉及到公平、互惠的經貿關係，以及對等開放投資等。

作為新冠疫情爆發近3年來首位訪問中國的西方領導人，朔爾茨的北京之行備受爭議，特別是朔爾茨此行在中共20大落幕、習近平破例贏得中共總書記的第三任期之後不久展開，不僅在德國國內飽受爭議，也受到法國、歐盟及美國的批評。

在北京，朔爾茨不顧外界"德國過於依賴中國"的警告，在與中國國家主席習近平會晤時表示，"希望加強與中國的經濟合作"。

朔爾茨在與習近平的會晤中還強調，"我們在俄羅斯在烏克蘭發起戰爭引起的高度緊張的局勢下舉行會見"，朔爾茨希望中國"發揮其對俄羅斯的影響力"，以結束俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。

法新社稱，中國在烏克蘭戰爭問題上一直標榜的"中立立場"，被西方解讀為對克里姆林宮的默許，德國與中國此次共同宣稱，反對動用核武。

朔爾茨向媒體表示，"在中國，這裡每個人都知道（烏克蘭戰爭）升級將會對我們所有人造成影響。"他說："這就是為什麼我必須強調，大家都要表明，透過使用戰術核武導致局勢升級的作法必須被排除在外，這點相當重要。"

另據中央社報道，德國總理朔爾茨周五會晤中國領導人後表示，台灣的現狀唯有在和平且雙方都同意的前提下才能改變，他並關切新疆人權不是干涉他國內政；並預期中國將批准BNT疫苗上市。

朔爾茨在與李克強的記者會首先嚴詞批評俄羅斯"明目張膽違反國際法"，呼籲中國身為聯合國安理會常任理事國，負起對世界和平的責任。

朔爾茨強調，他與習近平都同意俄羅斯威脅用核武"不負責任又危險"，中國應發揮影響力，要求俄羅斯尊重主權和領土完整等聯合國的憲章和原則，"這也是中國自身的願望"。

朔爾茨並表示，他已與習近平和李克強就合作抗疫達成共識，中方同意讓住在中國的外國人接種德國BioNTech公司研發的疫苗，"當然這只是第一步，我期待使用者很快能擴大，讓全民使用這款疫苗"。

朔爾茨這次出訪有12家德國企業領導人隨行，其中包括生物製藥BioNTech的執行長吳沙忻（Uğur Şahin）。早在疫情爆發初期，生物製藥BioNTech即與上海復興醫藥談好合作條件，但中方遲遲沒有批准上市。隨着中國疫情有擴大趨勢，外界推測中國將引進BioNTech疫苗，終結清零政策。

今年是德國與中國建交50周年，雙方經貿關係密切，不過朔爾茨表示"最近變得困難"，例如市場封閉和知識產權的問題，以及中國"過去要求交流的領域，現在開始追求自主"和"政治決定經濟。

朔爾茨還說，德國不接受中國對立陶宛的貿易脅迫，"對歐盟個別成員國採取措施，就是針對整個歐盟統一市場"，也不同意中國對歐洲議會議員的制裁。