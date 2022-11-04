白宮國家安全顧問沙利文突訪基輔稱：烏克蘭急需防空系統

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美國白宮國家安全顧問沙利文周五訪問烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基會面。沙利文重申美國對烏克蘭的支持，表示烏克蘭在俄羅斯對其能源設施進行大規模打擊的關鍵時刻，急需防空系統。

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法新社報道，作為美國總統拜登的顧問，沙利文周五齣人意料訪問基輔。據白宮稱，沙利文在基輔會晤了烏克蘭總統澤連斯基和國防部長列茲尼科夫，表達美國對烏克蘭“堅定不移的支持”。

沙利文在對烏克蘭總統府的新聞發布會上表示：“在俄羅斯軍隊以導彈和伊朗無人機密集轟炸烏克蘭民用基礎設施的關鍵時刻，烏克蘭迫切需要防空系統。”

美國國防部宣布，將資助翻新T-72坦克和鷹式地對空系統，作為4億美元對烏克蘭軍事援助的一部分。

另外，在德國出席七國集團會議的美國國務卿布林肯批評俄羅斯，未能在戰場上攻佔烏克蘭，就試圖利用寒冷天氣環境使烏克蘭屈服。

在烏軍繼續在東部和南部反攻之際，俄軍不斷利用導彈和無人機攻擊烏克蘭的基礎設施。烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍對烏克蘭能源設施的攻擊，已使大約450萬人沒有電力供應。

七國集團外長結束會議後發表聯合聲明，警告俄羅斯使用化學、生物或核武器，將面臨嚴重後果。G7並強調，七國將建立協調機制，協助烏克蘭修復並保衛重要的能源和飲用水基礎設施。