葡籍港男由英返港宣揚港獨 被控煽動不準保釋

香港/政治

一名擁有香港永久居民身分的華裔葡萄牙籍男子從英國回港後，在網上發布具煽動意圖的帖文，並透過眾籌籌募軍費，遭警方國安處人員拘捕，控以煽動罪，國安法指定法官羅德泉應控方要求，將案件押後至明年1月下旬再訊，以便進一步搜證及調查，期間不準保釋，還柙懲教署看管。

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被告是40歲、報稱英國皇家音樂學院教師的黃煡聰，被指與在英國註冊成立的「香港獨立黨」有關。根據警方調查，他涉嫌自2019年9月至今在網上社交平台多次發布具煽動意圖的帖文、籌集軍費，以及在外國政府網站發出請願和呼籲外國出兵，協助「香港獨立」。他上月返港，本月1日被捕，昨(3日)午在西九龍裁判法院提堂，暫時毋須答辯。控罪指他在10月9日至本月1日期間，在香港與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即在臉帕、互聯網網站、推特、Instagram 和Telegram發布圖文，意在引起對北京的中央政府和港府的憎恨、藐視或離叛；激起港人企圖不循合法途徑改變香港事項或不守法。

根據網上資料，香港獨立黨在2015年於英國註冊為政黨，2018年被英國選舉委員會取消其註冊政黨資格，但未有交代其有限公司身分有否受影響。該黨曾提倡「五大綱領」，包括廢除《中英聯合聲明》及隨之衍生的《香港關係法》、要求英國宣布中國非法佔領香港、要求英美在香港駐軍、要求香港建立英聯邦國家等。不過，支持者不多，其臉書的追蹤者只有數十人。