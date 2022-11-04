賴清德訪帛琉稱台獨現代意義指台灣不屬中國一部份

曾經在立法院公開表示，自己是「務實的台獨工作者」的台灣副總統賴清德，昨天在帛琉共和國訪問時公開表示，「台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識。」

廣告 繼續瀏覽後續

賴清德這次訪問帛琉，前後三天，昨天是最後一天，他在和台灣媒體茶敘時被問到，這次出訪，他多次提到「中華民國台灣」，是否代表2024之後，兩岸路線都會延續蔡英文總統的路線，並維持現狀？賴清德回答說：「當然是如此。」

隨後有媒體詢問這是否代表他「務實台獨工作者」的路線已經做了微調？賴清德說，所謂「務實的台獨工作者」，必須要先去了解「台獨」的現代意義。

他說，因為「台獨」或「台灣獨立」，早在日治時期就有了。日本殖民統治時，台灣有一群人想要當家作主，國民政府來了，發生二二八或其他許多事情，也會有許多台灣人希望自己當家，但是經過近百年發展，他說，「特別是現在，台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識。」

賴清德也說，台灣跟中國對「台獨」的認知不同，中國對台獨的解讀跟認知是「你不贊成統一就是台獨」，美國對台獨的解讀，則是「進行法定程序就是台獨」，同樣台獨兩個字，在美中台都有不同解讀，這是複雜的地方，所以蔡總統去年國慶特別提到「四個堅持」，意義也是在這裡，就是捍衛台灣的主權，維護台灣民主現狀。而這個主張在台灣社會沒有不同意見，自然會成為台灣要繼續走下去的一條非常重要的路線。

對賴清德出訪的言論，國民黨表示，我國正式名稱是中華民國，副總統代表國家在外拚外交，更應該要告訴友邦正確名稱，否則自己都不願意講，不就坐實借殼上市、自我矮化？

國民黨副發言人楊智伃質疑，賴清德自稱是「務實的台獨工作者」，如今卻利用出訪時對媒體放話，可見民進黨內總統初選的前哨戰已經開打。

他籲請賴清德，在最後的任期好好代表中華民國做好外交工作，不要「食碗內、洗碗外」(閩南語諺語，有吃裡扒外的意思)，讓民進黨黨內政治角力影響中華民國的國際地位。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，「台獨分子無論是務實的台獨分子，還是務虛的台獨分子，都是不折不扣的台獨分子。」，一個不折不扣地台獨分子無論用什麼名詞，用什麼語言描述其台獨主張，都掩蓋不了其台獨本質，賴清德的花言巧語蒙蔽不了冷眼旁觀的人」

大陸涉台學者包承柯則指出，蔡英文的所謂「四個堅持」等論述，對大陸來說，實質上也都是台獨主張，這在「台灣問題白皮書」中已做了明確界定。

包承柯認為，賴清德此番言論應是「有所圖的」，因為台灣九合一選舉即將到來，民進黨選情不甚樂觀，繼續操作「抗中保台」，實際上是保民進黨，挑起兩岸議題的衝突討論、製造口舌等。